Ποπ κορν με μέλι: Η απόλυτη τραγανή απόλαυση για βραδιές ταινίας

Μάθετε πώς να φτιάξετε εύκολο και τραγανό ποπ κορν με μέλι στο σπίτι, με απλά βήματα και γλυκιά, χρυσαφένια επικάλυψη που ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους.

Ξεχάστε το καραμελωμένο ποπ κορν. Το ποπ κορν με μέλι συνδυάζει τη γλυκιά γεύση, το χρυσαφένιο χρώμα και την τραγανή υφή που αγαπάμε, με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Χρησιμοποιώντας μόνο μία κατσαρόλα, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα σπιτικό σνακ που διατηρείται έως και πέντε ημέρες, ιδανικό για βραδιές ταινίας, πάρτι ή ακόμα και για να το δώσετε σαν μικρό δώρο σε φίλους. Με λίγα υλικά, χωρίς θερμόμετρο ή σιρόπι καλαμποκιού, το ποπ κορν με μέλι θα γίνει η αγαπημένη σας συνταγή!

Συμβουλές για να γίνει τραγανό

Μια μεγάλη κατσαρόλα 8 λίτρων είναι ιδανική για μεγάλη ποσότητα

Προσοχή όιταν σκάει. Κρατήστε μια μικρή απόσταση

Κρατήστε το καπάκι μισάνοιχτο για πιο τραγανό ποπ κορν.

Ανακατεύετε μέχρι όλο το ποπ κορν να καλυφθεί ομοιόμορφα από το μέλι-βούτυρο.

Μπορείτε να πειραματιστείτε με καυτό μέλι ή αρωματισμένο μέλι για διαφορετική γεύση.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φρέσκα μυρωδικά όπως δεντρολίβανο, λεβάντα ή χαμομήλι στο ζεστό βούτυρο για 5 λεπτά εκτός φωτιάς. Αφαιρέστε τα μυρωδικά πριν ξαναζεστάνετε και ανακατέψετε το ποπ κορν.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας λάδι (κανόλα, αβοκάντο ή καρύδας)

1/2 φλιτζάνι (104 γρ.) κόκκοι καλαμποκιού για ποπ κορν

1/2 φλιτζάνι μέλι

1/4 φλιτζάνι (56 γρ.) αλατισμένο βούτυρο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, προαιρετικά

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 120°C. Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με λαδόκολλα. Ζεσταίνουμε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία και προσθέτουμ 3 κόκκους. Μόλις σκάσουν, προσθέτουμε τους υπόλοιπους κόκκους και σκεπάζουμε με καπάκι. Αφαιρούμε από τη φωτιά για 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια βάζουμε ξανά την κατσαρόλα στη φωτιά, με το καπάκι μισάνοιχτο προς τα πλάγια. Όταν το σκάσιμο επιβραδύνει, αφαιρούμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να ολοκληρωθεί για 30 δευτερόλεπτα. Αδειάζουμε τους κόκκους σε ταψί με λαδόκολλα, κρατώντας τους μη σκαμένους στην κατσαρόλα.

Μέλι και βούτυρο: Σκουπίζουμε την κατσαρόλα, προσθέτουμε μέλι και βούτυρο και ζεσταίνουμε σε χαμηλή φωτιά για 1 λεπτό. Ύστερα ρίχνουμε το ποπ κορν στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε με κίνηση από κάτω προς τα πάνω μέχρι να καλυφθεί πλήρως. Απλώνουμε ξανά στο ταψί και πασπαλίζουμε με αλάτι, αν θέλουμε. Τέλος ψήνουμε για 45 λεπτά, ανακατεύοντας κάθε 15 λεπτά, μέχρι να σκουρύνει και να στεγνώσει. Καλή απόλαυση.