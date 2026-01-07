Κρεμώδης και αρωματική βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας με αστεροειδή γλυκάνισο

Απολαύστε μια κρεμώδη βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας με αστεροειδή γλυκάνισο, αρωματική, θρεπτική και ιδανική για κάθε μέρα.

Ένα χειμερινό comfort πιάτο, ζεστό και παρηγορητικό, αλλά ταυτόχρονα με ένα παιχνιδιάρικο άρωμα: Ανακαλύψτε τη συνταγή για τη βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας με το ξεχωριστό και αρωματικό άγγιγμα του αστεροειδούς γλυκάνισου. Η πρωταγωνίστρια αυτής της σούπας είναι η γλυκοπατάτα, με την χαρακτηριστική πορτοκαλί σάρκα της. Όπως λέει και το όνομά τους, αυτοί οι βολβοί είναι πιο γλυκοί από την κλασική πατάτα με κίτρινη ή λευκή σάρκα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο σε πολλά πιάτα. Το πιάτο σερβίρεται με κρουτόν με μυρωδικά και ελαιόλαδο με μαϊντανό.

Υλικά

1 κιλό γλυκοπατάτες

350 γρ. χωριάτικο ψωμί

100 γρ. φρέσκια κρέμα γάλακτος

10 κομμάτια αστεροειδή γλυκάνισο

1 ματσάκι μαϊντανό

Λικέρ γλυκάνισου

Φασκόμηλο

Θυμάρι

Δεντρολίβανο

Ελαιόλαδο

Πιπέρι

Αλάτι χοντρό και ψιλό

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες και τις κόβουμε σε κομμάτια. Στη συνέχεια τις βάζουμε σε μια κατσαρόλα με τον αστεροειδή γλυκάνισο και μια πρέζα χοντρό αλάτι. Τις καλύπτουμε με άφθονο νερό και, από τη στιγμή που θα πάρει βράση, μαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Τις στραγγίζουμε και σουρώνουμε τον ζωμό. Ύστερα πολτοποιούμε τις πατάτες, προσθέτοντας αν χρειαστεί λίγο από τον ζωμό για να πετύχουμε μια κρεμώδη, βελουτέ υφή.

Αφαιρούμε τα κοτσάνια από τον μαϊντανό, τον ψιλοκόβουμε και τον πολτοποιούμε μαζί με 30 γρ. ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι. Κόβουμε το ψωμί σε λεπτές φέτες, το αλείφουμε με ελαιόλαδο, αλάτι και τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και το ψήνουμε στον φούρνο στους 170°C μέχρι να ροδίσει. Στη συνέχεια περνάμε τη σούπα από λεπτό σουρωτήρι, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, τη ζεσταίνουμε και στο τέλος προσθέτουμε 1 κουταλάκι λικέρ γλυκάνισου. Σερβίρουμε με τα κρουτόν και το ελαιόλαδο με μαϊντανό. Καλή απόλαυση.