Τραγανό σνίτσελ κοτόπουλο στο air fryer

Λεπτές, τραγανές και ζουμερές φέτες κοτόπουλου, έτοιμες να τις βουτήξετε σε όποια σάλτσα θέλετε. Είναι εξαιρετικά νόστιμες, με τέλεια κρούστα και ζουμερό εσωτερικό.

Αν υπάρχει κάτι που ξυπνάει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα, είναι το σνίτσελ κοτόπουλο. Το σωστό καρύκευμα, το πανάρισμα με ψίχα ψωμιού και το χρυσό ψήσιμο κάνουν κάθε μπουκιά τέλεια τραγανή εξωτερικά και ζουμερή εσωτερικά. Είναι ένα πιάτο που αρέσει σε όλους – μικρούς και μεγάλους – και μπορεί να σερβιριστεί είτε σκέτο, είτε με την αγαπημένη σας σάλτσα, είτε σαν μέρος ενός πιο σύνθετου γεύματος.

Είτε χρησιμοποιήσετε air fryer, τηγάνι ή φούρνο, το σνίτσελ κοτόπουλο είναι μια εύκολη λύση για γρήγορο και νόστιμο δείπνο, που συνδυάζει απλότητα, γεύση και ευχαρίστηση. Με απλά υλικά και μερικές συμβουλές για σωστό πανάρισμα και ψήσιμο, θα φτιάξετε ένα πιάτο που θα αγαπήσουν οι πάντες.

Υλικά

450 γρ. φιλέτο κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι + φρεσκοτριμμένο πιπέρι

60 γρ. αλεύρι (1/2 φλιτζάνι)

2 αυγά, χτυπημένα

1 κουταλιά της σούπας καυτερή σάλτσα, προαιρετικά

200 γρ. τριμμένη ψίχα panko (2 φλιτζάνια)

Σπρέι αβοκάντο ή λίγο λάδι

Λίγο επιπλέον αλάτι, για το τελείωμα

Freepik

Εκτέλεση

Κόβουμε κάθε στήθος κοτόπουλου σε 3 λεπτές φέτες. Ξεκινάμε αφαιρώντας το φιλετάκι από την πλάτη, μετά κόβουμε το υπόλοιπο οριζόντια στη μέση. Αλατοπιπερώνουμε καλά. Τρία μπολ: Μπολ 1: αλεύρι, Μπολ 2: αυγά + καυτερή σάλτσα, Μπολ 3: ψίχα panko. Αλατοπιπερώνουμε το αλεύρι και την ψίχα με 1/2 κουταλάκι αλάτι. Βουτάμε το κοτόπουλο πρώτα στο αλεύρι και τινάζουμε το περίσσευμα. Μετά στο μείγμα αυγού και σάλτσας και αφήνουμε να στραγγίξει το περίσσευμα. Κα στο τέλος μέσα στο panko μέχρι να καλυφθεί πλήρως. Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε ένα πιάτο και ψεκάζουμε με λίγο λάδι αβοκάντο για ομοιόμορφη χρυσαφένια κρούστα. Ύστερα τοποθετούμε τις φέτες κοτόπουλου στον κάδο του air fryer σε μονή στρώση και ψήνουμε στους 190°C για 6 λεπτά, μετά αυξήστε στους 200°C για 2–3 λεπτά για πιο τραγανό αποτέλεσμα. Το εσωτερικό του κοτόπουλου πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 74°C. Σημείωση: Μπορείτε να τα ψήσετε σε δύο δόσεις για να μη στριμωχτούν.

Εναλλακτικοί τρόποι μαγειρέματος

Τηγάνισμα: Ζεστάνετε λίγο λάδι αβοκάντο σε τηγάνι από μαντέμι σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία. Προσθέστε μια σταγόνα νερό – αν σιγοτρίζει, είναι έτοιμο. Τηγανίστε το κοτόπουλο 3–4 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να χρυσίσει και η εσωτερική θερμοκρασία να φτάσει 74°C.

Ψήσιμο στον φούρνο: Προθερμάνετε στους 200°C. Ψήστε για 18 λεπτά (9 λεπτά ανά πλευρά).

Συμβουλές