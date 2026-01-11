Πώς να βράσεις τις πατάτες στον φούρνο μικροκυμάτων

Μάθετε πώς να βράζετε πατάτες στον φούρνο μικροκυμάτων σε λίγα μόνο λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο, νερό και κόπο, χωρίς να χάνουν τη γεύση και την υφή τους.

Νόστιμες ακόμη και σκέτες, ή σε σαλάτα, οι βραστές πατάτες αποτελούν τη βάση για πολλές επιτυχημένες συνταγές: από κροκέτες, μέχρι πουρέ και σουφλέ, καθώς και τάρτες και μικρές πίτες. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος μαγειρέματος απαιτεί λίγο χρόνο και, ειδικά όταν βιαζόμαστε, μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας. Για να κερδίσουμε χρόνο και να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, ας δούμε μαζί πώς να βράσουμε πατάτες στο φούρνο μικροκυμάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε χρόνο, νερό και κόπο, και η κουζίνα δεν λερωθεί – τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Για τέλειο αποτέλεσμα, αρκεί να θυμόμαστε μερικές βασικές οδηγίες

Προετοιμασία

Πρώτα, πλένουμε τις πατάτες κάτω από τρεχούμενο νερό και τις σκουπίζουμε. Βάζουμε τις πατάτες σε ένα δοχείο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και προσθέτουμε λίγη ποσότητα νερού (περίπου 2-3 κουταλιές, ανάλογα με τις πατάτες που θα μαγειρέψουμε) για να δημιουργηθεί ατμός.

Σκεπάζουμε το δοχείο με μεμβράνη για μικροκύματα και τρυπάμε με ένα πιρούνι για να βγει ο περίσσιο ατμός. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε καπάκι, αλλά αφήνουμε μια μικρή χαραμάδα για τον ίδιο λόγο. Ορίζουμε την ισχύ στα 700 watt και γυρίζουμε τις πατάτες στη μέση του μαγειρέματος για να ψηθούν ομοιόμορφα.

Freepik

Χρόνος μαγειρέματος για τέλειες πατάτες

Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε αν βράσουμε τις πατάτες στο μικροκύματα αντί σε κατσαρόλα; Οι χρόνοι εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος τους.

Πατάτες μέτριου μεγέθους: 8-10 λεπτά στα 700 watt .

. Μικρές πατάτες: 6-8 λεπτά αρκούν.

Πολύ μεγάλες πατάτες: 10-14 λεπτά.

Ένας καλός τρόπος για να ελέγξουμε: Κάνουμε τη δοκιμή με το πιρούνι. Αν μπαίνει εύκολα, οι πατάτες είναι έτοιμες.

Με φλούδα ή χωρίς: Τι αλλάζει

Μπορούμε να βράσουμε τις πατάτες και ξεφλουδισμένες, αλλά το αποτέλεσμα αλλάζει ελαφρώς.

Με φλούδα: Παραμένουν πιο σφιχτές, διατηρούν καλύτερα την υγρασία και η φλούδα βοηθάει σε ομοιόμορφο ψήσιμο. Ιδανικές για σαλάτες.

Παραμένουν πιο σφιχτές, διατηρούν καλύτερα την υγρασία και η φλούδα βοηθάει σε ομοιόμορφο ψήσιμο. Ιδανικές για σαλάτες. Χωρίς φλούδα: Μειώνεται ο χρόνος μαγειρέματος κατά 2-3 λεπτά (ιδιαίτερα αν τις κόψουμε σε κομμάτια ή στη μέση) και η σάρκα γίνεται πιο μαλακή. Ιδανικές όταν θα τις πολτοποιήσουμε αργότερα.

Τρικ για να μην ξεραθούν

Αν ανησυχείτε ότι οι πατάτες θα ξεραθούν, υπάρχει τρόπος να το αποφύγετε: πάντα προσθέτουμε λίγη ποσότητα νερού (2-3 κουταλιές), τρυπάμε τη μεμβράνη αλλά όχι υπερβολικά ή αφήνουμε το καπάκι ελαφρά ανοικτό. Αν οι πατάτες είναι πολύ μεγάλες, μπορούμε να τις κόψουμε στη μέση. Σε κάθε περίπτωση, ανακατεύουμε ή γυρίζουμε στη μέση του μαγειρέματος για ομοιόμορφο ψήσιμο και μαλακή σάρκα.

Πώς να τις χρησιμοποιήσουμε αμέσως μετά

Μόλις είναι έτοιμες, οι πατάτες μπορούν να αλατιστούν, να προστεθεί λίγο ελαιόλαδο, μπαχαρικά ή μυρωδικά και να σερβιριστούν ως ελαφρύ αλλά γευστικό συνοδευτικό. Μπορούν να γίνουν και βασικό συστατικό σε σαλάτες ή κλασικές συνταγές: πουρές, νιόκι, κροκέτες, αλμυρές τάρτες, σουφλέ. Οι επιλογές είναι αμέτρητες. Αν δεν τις χρησιμοποιήσουμε αμέσως, αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, τις καλύπτουμε και τις βάζουμε στο ψυγείο: Η υφή και η γεύση διατηρούνται για 1-2 μέρες.