Οι πιο νόστιμες ιδέες για να μαγειρέψεις το παντζάρι

Ιδέες μαγειρέματος και συμβουλές για να αξιοποιήσετε το παντζάρι σε καθημερινά πιάτα γεμάτα χρώμα, γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Το παντζάρι φέρνει χρώμα και γεύση στα πιάτα μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές συνταγές. Ας δούμε λοιπόν μαζί πώς να μαγειρέψουμε το κόκκινο παντζάρι και να εμπλουτίσουμε το καθημερινό μας τραπέζι.

Ποια εποχή να τρώμε παντζάρι

Το παντζάρι δίνει τον καλύτερο εαυτό του στους πιο κρύους μήνες: Η εποχή που κορυφώνεται είναι μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, και ακριβώς αυτή την περίοδο είναι πιο γλυκό και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να το βρούμε όλο το χρόνο ήδη μαγειρεμένο και συσκευασμένο: Μια πολύ πρακτική λύση, που συνήθως είναι και ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται περισσότερο.

Πώς να μαγειρέψετε το παντζάρι

Πώς να φτιάξετε ριζότο με παντζάρι

Έτοιμο για χρήση, το προμαγειρεμένο παντζάρι μας επιτρέπει να ετοιμάσουμε σε λίγο χρόνο πολλές γευστικές και διαφορετικές από τις συνηθισμένες συνταγές. Μία από τις πιο νόστιμες είναι σίγουρα το ριζότο: Ένα πιάτο πολύχρωμο, κρεμώδες και εκπληκτικά απαλό. Αρχίζουμε πολτοποιώντας το παντζάρι, μετά τσιγαρίζουμε το ρύζι και σβήνουμε με λευκό κρασί. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε το μαγείρεμα, προσθέτοντας σταδιακά κουτάλες ζεστού νερού και ανακατεύοντας. Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, αφαιρούμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε τον πολτό παντζαριού μαζί με βούτυρο και τριμμένο τυρί. Άλλο ένα ανακάτεμα και το ριζότο μας είναι έτοιμο.

Ζυμαρικά με παντζάρι

Πώς να μαγειρέψουμε το παντζάρι αν θέλουμε ένα πιάτο ζυμαρικών; Οι ιδέες είναι πολλές. Για παράδειγμα, μπορούμε να το κόψουμε σε κύβους, να το σοτάρουμε στο τηγάνι με κρεμμύδι και ελαιόλαδο και μετά να το πολτοποιήσουμε. Η κρέμα που θα προκύψει είναι ένα υπέροχο ντρέσινγκ για ζυμαρικά. Αν προσθέσουμε μια γενναιόδωρη ποσότητα πεκορίνο, το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά ακαταμάχητο. Μια άλλη δελεαστική συνταγή είναι τα ζυμαρικά με παντζάρι και κουνουπίδι, τα οποία απλώς πολτοποιούμε.

Νιόκι με παντζάρι

Το παντζάρι μπορεί επίσης να γίνει μέρος της ζύμης για φρέσκα ζυμαρικά και νιόκι: Απλώς το προσθέτουμε, πάντα πολτοποιημένο, στα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή και ομοιογενή ζύμη, την οποία δίνουμε στο τέλος το επιθυμητό σχήμα. Ακόμη και μια απλή σάλτσα από λιωμένο βούτυρο, τριμμένο τυρί και ψιλοκομμένο βασιλικό είναι ιδανική.

Πώς να φάτε το παντζάρι ωμό

Το παντζάρι ωμό μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στην κουζίνα μας. Απλώς πρέπει να το ξεφλουδίσουμε και να το τρίψουμε ή να το κόψουμε σε julienne, για να το περιχύσουμε μετά με λίγο ελαιόλαδο, λίγο χυμό λεμονιού και ίσως μερικούς σπόρους ή νιφάδες παρμεζάνας. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εμπλουτίσουμε τις σαλάτες μας. Για παράδειγμα, ταιριάζει πολύ με καρότα, φινόκιο και μήλα. Ένα πιάτο νόστιμο, ελαφρύ, υγιεινό και πολύχρωμο.

Χούμους παντζαριού

Έχουμε δει πώς να φτιάξουμε κρέμα για να συνοδεύσουμε ζυμαρικά και ριζότο, αλλά ας δούμε και μια πραγματικά δελεαστική εκδοχή: Το χούμους με παντζάρι. Μια παραλλαγή της κλασικής συνταγής, που ταιριάζει τέλεια με ψωμί και φοκάτσια, αλλά και με ωμά λαχανικά κομμένα σε μπαστουνάκια. Βάζουμε στο μπλέντερ ρεβίθια, προμαγειρεμένο παντζάρι, ταχίνι, πάπρικα, χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο. Πολτοποιούμε καλά, ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιάτο είναι έτοιμο.