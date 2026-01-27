Σπιτικές ταλιατέλες από αλεύρι κάστανου με κρέμα γάλακτος, μπέικον και δαμάσκηνα

Μια ιταλική συνταγή που ισορροπεί ανάμεσα στη γλύκα του κάστανου, την ένταση του guanciale και τη φρουτώδη οξύτητα των δαμάσκηνων.

Γλυκό, καπνιστό, βελούδινο και βαθιά αρωματικό: αυτό το πιάτο παίζει με τις αντιθέσεις και τις μετατρέπει σε εμπειρία. Οι ταλιατάλες από αλεύρι κάστανου φέρνουν μια φυσική γλύκα και γήινο χαρακτήρα, το μπέικον προσθέτει ένταση και τραγανότητα, η κρέμα δένει το σύνολο και τα δαμάσκηνα δίνουν εκείνη την απρόσμενη φρουτώδη νότα που κάνει κάθε μπουκιά να ξεχωρίζει. Μια συνταγή για όσους αγαπούν τις ιδιαίτερες γεύσεις και θέλουν να μεταφέρουν στο πιάτο τους λίγη από τη μαγεία της ιταλικής κουζίνας.

Υλικά

220 γρ. αλεύρι κάστανου

200 γρ. μπέικον

200 γρ. κρέμα γάλακτος

80 γρ. αλεύρι 00

20 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

3 αυγά

80–100 γρ. αποξηραμένα δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι

Λίγα φύλλα δεντρολίβανου

Αλάτι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Davide Maestri

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τα αλεύρια, τα βάζουμε σε μια επιφάνεια εργασίας και δημιουργούμε ένα βαθούλωμα στο κέντρο. Σπάμε τα αυγά μέσα σε αυτό και ανακατεύουμε τα σταδιακά με ένα πιρούνι. Ζυμώνουμε τη ζύμη με το χέρι ή με ένα μίξερ για τουλάχιστον 15 λεπτά, μέχρι να γίνει μια λεία, ελαστική και ομοιόμορφη μπάλα. Στη συνέχεια τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα. Κόβουμε το μπέικον, σε κομμάτια πάχους 5–7 mm και τα σοτάρουμε σε ένα τηγάνι μέχρι να γίνουν τραγανά. Ύστερα αφαιρούμε το μπέικον από το τηγάνι και το αφήνουμε κρυώσει ελαφρώς. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος στο ίδιο τηγάνι και τη ζεσταίνουμε χωρίς να φτάσει σε βρασμό. Έπειτα σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε την παρμεζάνα. Ανακατεύουμε καλά και την αφήνουμε στην άκρη.

Ανοίγουμε τη ζύμη και κόβουμε τις ταλιατάλες (πάχος 3 mm). Στη συνέχεια τις μαγειρεύουμε σε αλατισμένο νερό για 2–3 λεπτά. Τις στραγγίζουμε και τις ενώνουμε με το μπέικον, το μείγμα της κρέμας και τα δαμάσκηνα κομμένα σε κύβους. Ανακατεύουμε καλά και ολοκληρώνουμε με ψιλοκομμένα φύλλα δεντρολίβανου. Καλή απόλαυση.