Ακαταμάχητη μακαρονάδα με ρεβίθια

Μια κρεμώδης μακαρονάδα με ρεβίθια, γεμάτη ζεστασιά και πλούσια γεύση, ιδανική για τις κρύες μέρες ή για ένα γρήγορο, χορταστικό και comfort δείπνο στο σπίτι.

Η κρεμώδης μακαρονάδα με ρεβίθια είναι το ιδανικό πιάτο για τις κρύες μέρες, όταν θέλουμε κάτι ζεστό, χορταστικό και γεμάτο γεύση χωρίς περιττές πολυπλοκότητες. Με λίγα απλά υλικά και λίγα βήματα, αυτή η συνταγή συνδυάζει την παράδοση της ιταλικής κουζίνας με την κρεμώδη υφή που αγαπούν όλοι. Ιδανική για γρήγορα δείπνα ή για όταν θέλουμε ένα comfort food που μας θυμίζει σπίτι και ζεστασιά.

Υλικά

130 γρ. έτοιμα ρεβίθια, στραγγισμένα

50-70 γρ. μικρά ζυμαρικά

Ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)

1 κλαδάκι δεντρολίβανο

1-2 φύλλα φασκόμηλο

Μαϊντανός

Πελτέ ντομάτας

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο και το σκόρδο. Όταν το λάδι αρωματιστεί, προσθέτουμε μισό κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για βγάλει όλο το άρωμά του. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα ρεβίθια. Τα αφήνουμε να πάρουν γεύση γρήγορα και προσθέτουμε ζεστό νερό αρκετό ώστε να καλύψει τα ρεβίθια περίπου 1 δάχτυλο. Αλατίζουμε ελαφρά και αφήνουμε να σιγοβράσουν για περίπου 10 λεπτά.

Αφαιρούμε τα μυρωδικά, για να μην πικρίσουν. Παίρνουμε ένα κουτάλι από τα ρεβίθια με λίγο ζωμό και τα πολτοποιούμε στο μπλέντερ. Ύστερα τα προσθέτουμε ξανά στην κατσαρόλα. Επαναφέρουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε βρασμό και μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά μαζί με τα ρεβίθια. Ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία και προσθέτουμε λίγο νερό αν χρειαστεί, για να πετύχοτμε την επιθυμητή υφή. Η μακαρονάδα πρέπει να είναι κρεμώδης, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα ζωμού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Στο τέλος, προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, ανακατεύουμε και την αφήνουμε να “ξεκουραστεί” στην κατσαρόλα για 1-2 λεπτά, ανακατεύοντας δυνατά πριν σερβίρουμε, με μια γενναιόδωρη δόση φρεσκοτριμμένου πιπεριού. Καλή απόλαυση.