Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας χωρίς άγχος: 3 απλές και πρωτότυπες συνταγές για να μαγειρέψεις μαζί με το παιδί

Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό… στην κουζίνα.

Δουλειά, οικογένεια, νοικοκυριό. Όλες αυτές οι γλυκές υποχρεώσεις που σε ακολουθούν τις καθημερινές, χρειάζεται πού και πού να μπαίνουν στο mute. Υπάρχουν μερικά τριήμερα που δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα· χρειάζεσαι απλώς χρόνο με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Χρόνο να λερώσετε τον πάγκο της κουζίνας, να γελάσετε με τα χέρια γεμάτα αλεύρι και να δημιουργήσετε μικρές στιγμές που θα θυμάστε για χρόνια.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι ακριβώς αυτό. Μια αφορμή να είμαστε μαζί. Και αν κάτι ενώνει γενιές, ιστορίες και χαμόγελα, αυτό είναι το παραδοσιακό τραπέζι με λαγάνα, ταραμοσαλάτα και φυσικά Μακεδονικό Χαλβά.

Φέτος, επιστρέφουμε στις ρίζες μας με τρεις αυθεντικές γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα και γίνονται ακόμα πιο ξεχωριστές όταν τις ετοιμάζεις μαζί με τα παιδιά.

1. Η αρχή που μοσχοβολά: Μυρωδάτη λαγάνα με Μακεδονικό Ταχίνι

Η Καθαρά Δευτέρα ξεκινά πάντα με τη λαγάνα. Και τι πιο όμορφο από το να τη φτιάξετε μαζί με τα παιδιά από το μηδέν, γεμίζοντας το σπίτι αρώματα και αλεύρι;

Τι θα χρειαστείτε

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1 κουταλάκι ζάχαρη

1 κουταλάκι αλάτι

3 κουταλιές της σούπας Μακεδονικό Ταχίνι

300 ml χλιαρό νερό

2 κουταλιές ελαιόλαδο

Σουσάμι για πασπάλισμα

Πώς θα τη φτιάξετε μαζί

1.Διαλύεις τη μαγιά με τη ζάχαρη στο χλιαρό νερό και την αφήνεις λίγα λεπτά. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το αλεύρι, το αλάτι και το Μακεδονικό Ταχίνι. Εκεί είναι η στιγμή που τα μικρά χέρια μπαίνουν στη δράση. Προσθέτετε το νερό με τη μαγιά και το ελαιόλαδο και ζυμώνετε μαζί μέχρι να γίνει μια μαλακή, ελαστική ζύμη.

2.Αφήνετε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου μία ώρα. Μετά την ανοίγετε σε οβάλ σχήμα, πιέζετε με τα δάχτυλα τα χαρακτηριστικά «λακκάκια» και πασπαλίζετε με σουσάμι.

3.Ψήνετε στους 180°C για περίπου 25–30 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Μικρή συμβουλή

Μην ανησυχείς αν δεν βγει «τέλεια» όπως αυτή του φούρνου. Η ομορφιά είναι στο ζύμωμα, στα γέλια και στο άρωμα που θα γεμίσει το σπίτι. Εκεί ξεκινά η δική σας Καθαρά Δευτέρα.

2. Η καρδιά του τραπεζιού: Βελούδινη ταραμοσαλάτα με Μακεδονικό Ταχίνι

Ό,τι μπαίνει στο κέντρο του τραπεζιού είναι για να το μοιραζόμαστε.

Τι θα χρειαστείτε

Λευκό ταραμά

Μακεδονικό Ταχίνι

Λίγο χυμό λεμονιού

Ελαιόλαδο

Λίγο προχθεσινό ψωμί ή πατάτα (για πιο αφράτη υφή)

Πώς θα τη φτιάξετε

1.Χτυπάτε τον ταραμά με το Μακεδονικό Ταχίνι και προσθέτετε σταδιακά λεμόνι και ελαιόλαδο μέχρι να γίνει αφράτη και βελούδινη. Τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στο ανακάτεμα και στο στρώσιμο του μπολ στο τραπέζι.

2.Γύρω γύρω, βάζετε κομμάτια λαγάνας για βούτηγμα.

Μικρή συμβουλή:

Κάντε τη στιγμή μικρή τελετουργία. Όλοι βουτάνε μαζί το πρώτο κομμάτι.

3. Το γλυκό φινάλε: Μακεδονικός Χαλβάς σε μπουκίτσες με οδοντογλυφίδες

Και στο τέλος… το γλυκό που δεν λείπει ποτέ από την Καθαρά Δευτέρα.

Κόβετε τον Μακεδονικό Χαλβά σε μικρές μπουκίτσες και βάζετε σε κάθε μία μια οδοντογλυφίδα. Τα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν στο κόψιμο (με επίβλεψη) και στο στόλισμα της πιατέλας.

Σερβίρετε τον χαλβά χωρίς βιασύνη. Είναι η στιγμή που όλοι χαλαρώνουν, γελούν και θυμούνται.

Μικρή συμβουλή:

Κρατήστε το γλυκό για το τέλος. Εκεί γράφονται οι πιο ζεστές αναμνήσεις.

Γιατί τελικά αυτό μετράει

Δεν είναι οι συνταγές. Είναι ο χρόνος. Είναι τα μικρά χέρια που ανακατεύουν, τα ψίχουλα πάνω στο τραπέζι, οι φωνές που μπλέκονται με το άρωμα της λαγάνας.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν χρειάζεται τελειότητα. Χρειάζεται ανθρώπους γύρω από το ίδιο τραπέζι. Με λαγάνα, ταραμοσαλάτα και Μακεδονικό Χαλβά. Με παραδόσεις που δεν μένουν στο παρελθόν αλλά συνεχίζονται.

Φέτος, μέσα από το παραμύθι «Μια Καθαρά Δευτέρα κι έναν καιρό», η ημέρα αποκτά και ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς ο Μακεδονικός Χαλβάς στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας τα έξοδα παραγωγής παιδικών ηχητικών βιβλίων και βιβλίων σε γραφή Braille. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να έχει πρόσβαση στις ιστορίες που μας ενώνουν.

Ανακάλυψε το παραμύθι της Καθαράς Δευτέρας και πάρε μέρος στον online διαγωνισμό στο katharadeftera.gr για να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει αγαπημένα προϊόντα. Γιατί οι πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν γύρω από το ίδιο τραπέζι — και συνεχίζονται όταν τις μοιραζόμαστε.