Αυτά τα ζυμαρικά με ντομάτες, ελιές και τυρί θα τα λατρέψεις

Ένα πιάτο φρεσκότατο αλλά γεμάτο γεύση, με ντομάτες, ελιές, κάππαρη και τυρί, που μπορεί να γίνει το αγαπημένο σας για κάθε στιγμή της ημέρας.

Υπάρχουν πιάτα που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά, όχι μόνο για τη γεύση τους, αλλά και για την αίσθηση που σου αφήνουν. Αυτά τα ζυμαρικά με ντομάτες, ελιές και τυρί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα: απλά υλικά, εύκολος τρόπος παρασκευής και ένα αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει χωρίς να βαραίνει. Το μείγμα φρέσκων και αποξηραμένων ντοματών, μαζί με τις ελιές και την κάππαρη, δημιουργεί ένα πιάτο γεμάτο χαρακτήρα, ενώ το τυρί προσθέτει εκείνη την ουμάμι γεύση που κάνει κάθε μπουκιά απολαυστική. Είναι ιδανικό για να το απολαύσεις στο τραπέζι, στο γραφείο ή ακόμα και σε ένα γρήγορο γεύμα στο σπίτι.

Υλικά

300 γρ. ζυμαρικά

200 γρ. ντοματίνια

7-8 αποξηραμένες ντομάτες σε λάδι, στραγγισμένες

3 κουταλιές της σούπας ελιές χωρίς κουκούτσι

1 γεμάτη κουταλιά της σούπας κάππαρη σε ξίδι, ξεπλυμένη και στραγγισμένη

5 κουταλιές της σούπας τριμμένο τυρί (μπορείτε να το αντικαταστήσετε με διατροφική μαγιά)

Φρέσκος βασιλικός, όσο θέλετε

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Freepik

Εκτέλεση

Πλένουμε τα ντοματίνια και τα κόβουμε στη μέση. Σε μια επιφάνεια κοπής, βάζουμε τις αποξηραμένες ντομάτες, τις ελιές και την κάππαρη και τα ψιλοκόβουμε όλα με ένα μαχαίρι ώστε να έχουμε ένα μίγμα, όχι πολύ ψιλοκομμένο. Στη συνέχεια το προσθέτουμε στα ντοματίνια. Αφήνουμε το μίγμα να σταθεί για να ενωθούν οι γεύσεις.

Μαγειρεύουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και ρίχνουμε τα ζυμαρικά προσθέτοντας λίγο λάδι για να μην κολλήσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν. Όταν τα ζυμαρικά φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία, τα ανακατεύουμε με το μείγμα που ετοιμάσαμε και προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Προσθέτουμε και το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε καλά. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αν χρειάζεται αλάτι. Τέλος, ρίχνουμε φρέσκα φύλλα βασιλικού, σπασμένα με τα χέρια, για πιο έντονη γεύση. Καλή απόλαυση.