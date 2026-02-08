Πατέ από κοτόπουλο: Υπέροχο και κρεμώδες ορεκτικό για κάθε περίσταση

Πώς ένα απλό φιλέτο κοτόπουλου γίνεται ένα εκλεπτυσμένο πατέ, ιδανικό για το τραπέζι σας. Σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά και μαγιονέζα, για απόλυτη γευστική απόλαυση.

Ακόμα και το πιο απλό φιλέτο κοτόπουλου μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα εκλεπτυσμένο, κρεμώδες πατέ που θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σου. Με λίγα υλικά, βούτυρο, φρέσκα αρωματικά και λίγη φαντασία, φτιάχνεις ένα ορεκτικό που συνδυάζει γεύση και κομψότητα, ιδανικό για το γιορτινό τραπέζι ή μια ιδιαίτερη στιγμή στο σπίτι.

Υλικά

1 κιλό φιλέτο κοτόπουλου ολόκληρο

1 ματσάκι φασκόμηλο

200 γρ. βούτυρο + 100 γρ. για το τηγάνι

200 γρ. κρεμμύδια

100 γρ. λευκό ξηρό κρασί ή μπράντι

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Για διακόσμηση

Αγγουράκια τουρσί κατά βούληση

Μαγιονέζα κατά βούληση

Χρωματιστά ντοματίνια

1 κλαδάκι άνηθο

Εκτέλεση

Κόβουμε το φιλέτο κοτόπουλου σε κανονικά κομμάτια. Λιώνουμε 100 γρ. βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι και προσθέτουμε το ματσάκι φασκόμηλο και τα καθαρισμένα, κομμένα σε φέτες κρεμμύδια. Τα σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 10 λεπτά. Αφαιρούμε το φασκόμηλο (που έχει δώσει το άρωμά του) και προσθέτουμε το κοτόπουλο. Το σοτάρουμε ελαφρά και σβήνουμε με το κρασί ή το μπράντι Αλατοπιπερώνουμε κατά προτίμηση. Σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε το κοτόπουλο για περίπου 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, για να μαλακώσει με τον ατμό του. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών. Ύστερα αφαιρούμε το καπάκι και αφήνουμε να δέσει λίγο το ζουμί της κατσαρόλας. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνοτμε το κοτόπουλο να κρυώσει

Στη συνέχεια μεταφέρουμε το κοτόπουλο στο μπλέντερ και το πολτοποιούμε μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε σταδιακά τα 200 γρ. βούτυρο κομμένο σε κύβους, ανακατεύοντας συνεχώς με το μπλέντερ. Έπειτα βουτυρώνουμε ένα ταψί και στρώνουμε χαρτί ψησίματος. Μεταφέρουμε μέσα το μείγμα, καλύπτουμε με διαφανή μεμβράνη και το αφήνουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί για ένα βράδυ. Σερβίρουμε το πατέ κοτόπουλου ολόκληρο ή σε φέτες, διακοσμώντας με ντομάτες, αγγουράκια και μικρά μπαλάκια μαγιονέζας. Καλή απόλαυση.