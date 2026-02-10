Η απόλυτη συνταγή για τραγανά κολοκυθάκια με παρμεζάνα στον φούρνο

Μια συνταγή που συνδυάζει την παράδοση, τη φρεσκάδα των υλικών και τη δημιουργικότητα στην κουζίνα, προσφέροντας ένα πιάτο γεμάτο χαρακτήρα και γεύση.

Τα κολοκυθάκια με παρμεζάνα αποτελούν ένα τέλειο παράδειγμα του πώς λίγα υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό πιάτο. Με μόνο κολοκυθάκια, τριμμένη φρυγανιά, παρμεζάνα και λίγα αρωματικά, αυτή η συνταγή δείχνει ότι η αυθεντική κουζίνα μπορεί να εντυπωσιάσει ακόμη και με την απλότητά της. Αυτό που αρχικά φαίνεται απλώς ένα πιάτο με κολοκυθάκια, αποκαλύπτεται ως μια πραγματική συμφωνία γεύσεων και παράδοσης. Αυτή η συνταγή δεν αφορά απλώς το φαγητό, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία μαγειρικής, όπου η φροντίδα για το υλικό, οι παραδοσιακές τεχνικές και οι μικρές λεπτομέρειες δημιουργούν μια μοναδική γευστική εμπειρία.

Υλικά

3 κολοκυθάκια περίπου 600 γρ.

50 γρ. αλεύρι

50 γρ. παρμεζάνα

70 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Ελαιόλαδο όσο χρειάζεται

Αλάτι, πιπέρι

Μαϊντανός

Εκτέλεση

Κόβουμε τα κολοκυθάκια με ένα πολυκόφτη, τα βάζουμε σε σουρωτήρι, τα αλατίζουμε και τα αφήνουμε να στραγγίσουν από πάνω για δύο ώρες. Ύστερα στεγνώνουμε τα κολοκυθάκια και τα τοποθετούμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το αλεύρι και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε καλά. Ετοιμάζουμε τη φρυγανιά αρωματίζοντάς την με αλάτι, πιπέρι, ψιλοκομμένο μαϊντανό και ελαιόλαδο. Έπειτα την ανακατεύουμε μέχρι να αποκτήσει υφή σαν άμμο. Βάζουμε τα κολοκυθάκια σε ένα λαδωμένο ταψί και ρίχνουμε από πάνω τη φρυγανιά, πιέζοντας καλά με τα χέρια για να συμπιεστεί. Ψήνουμε στον φούρνο με αέρα στους 190°C για 30 λεπτά.

Παραλλαγές

Αν και η συγκεκριμένη συνταγή είναι ήδη μια γευστική απόλαυση, αυτό το πιάτο δίνει περιθώρια για πειραματισμό. Αν αγαπάτε τη ντομάτα, μπορείτε να προσθέσετε μικρά ντοματίνια κομμένα σε κομμάτια. Για τους λάτρεις των μεσογειακών γεύσεων, οι μαύρες ελιές προσθέτουν ένα νέο επίπεδο γεύσης. Μια ακόμη παραλλαγή της περιοχής περιλαμβάνει και το κρεμμύδι. Επιπλέον, μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορα μυρωδικά για να προσαρμόσετε τη συνταγή στα δικά σας γούστα. Αυτό το πιάτο αποτελεί μια λευκή καμβά, όπου η δημιουργικότητά σας μπορεί να απογειωθεί.