Αρωματικός σολομός σολομός με κάρυ και καρύδα

Σήμερα φτιάχνουμε σολομός με κάρυ και καρύδα: Η συνταγή που φέρνει την ανατολή στο πιάτο σας, εύκολα, γρήγορα και πεντανόστιμα.

Αν αγαπάτε τον σολομό και σας αρέσουν οι έντονες, ανατολίτικες γεύσεις, αυτή η συνταγή με κάρυ και καρύδα θα γίνει γρήγορα η αγαπημένη σας. Η λεπτή υφή του σολομού δένει τέλεια με την πικάντικη πάστα κάρυ και τη φρεσκάδα του τζίντζερ, ενώ η κρεμώδης σάλτσα από γάλα καρύδας δίνει έναν απίστευτο συνδυασμό γεύσης που μπορείτε να απολαύσετε με ρύζι ή ζεστό ψωμί naan. Ιδανικό για ένα ιδιαίτερο δείπνο ή ένα γεύμα που θέλετε να εντυπωσιάσετε, αυτό το πιάτο συνδυάζει απλότητα και εκλεπτυσμένη γεύση, χωρίς να χρειάζεται να είστε επαγγελματίας σεφ. Σας δείχνουμε βήμα-βήμα πώς να το φτιάξετε εύκολα και γρήγορα, μαζί με μυστικά για τέλεια υφή και γεύση.

Υλικά

Για τον σολομό

450 γρ. φιλέτα σολομού μαριναρισμένα (4 φιλέτα)

Για τη σάλτσα

320 γρ. κρέμα καρύδας (σε κονσέρβα)

50 ρ. κόκκινο κρεμμύδι

15 γρ. πάστα Thai κάρυ

10 γρ. τριμμένο τζίντζερ 10 γρ

3 σκελίδες σκόρδο

1 λάιμ

1 κουταλάκι ζάχαρη καρύδας

2 κουταλιές ηλιέλαιο

1 κουταλια σάλτσα ψαριού (fish sauce)

1 φρέσκο πράσινο τσίλι

4 φύλλα μέντας

Πιπέρι κατά βούληση

Αλάτι κατά βούληση

Για διακόσμηση

1 φρέσκο πράσινο τσίλι

1 φρέσκο κορίανδρο κατά βούληση

Εκτέλεση

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε 2 κουταλιές λάδι και το ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο (ψιλοκομμένο ή λιωμένο) και το τζίντζερ μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τη ζάχαρη καρύδας και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια, ενσωματώνουμε την πάστα κάρυ, το μισό τσίλι, το γάλα καρύδας και τη σάλτσα ψαριού. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 5 λεπτά, ώστε να μειωθεί λίγο το υγρό. Τέλος, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τα φύλλα μέντας και το λάιμ (το μισό ως χυμό και το άλλο μισό κομμένο σε λεπτές ροδέλες).

Μαγείρεμα του σολομού. Έχουμε δύο επιλογές:

Στον τηγάνι: Ζεσταίνοτμε λίγο λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι και σοτάρετε τα φιλέτα από όλες τις πλευρές μέχρι να αποκτήσουν μια χρυσαφένια κρούστα.

Στον φούρνο: Στεγνώνουμε ελαφρά τα φιλέτα με χαρτί κουζίνας και τοποθετήστε τα σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και λίγο λάδι. Αλείφουμε ελαφρά και την επάνω πλευρά των φιλέτων. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200° C για 5 λεπτά με τη λειτουργία grill, τοποθετώντας το ταψί ψηλά στο φούρνο.

Στο τέλος, μεταφέρουμε τα φιλέτα στη σάλτσα και αφήνετε να πάρουν γεύση για λίγα λεπτά σε χαμηλή φωτιά, περιχύνοντας με κουτάλι τη σάλτσα. Προσοχή να μην παραψηθούν για να μην στεγνώσουν.

Σερβίρισμα: Τοποθετούμε κάθε φιλέτο σολομού στο κέντρο του πιάτου, περιχύνουμε με τη σάλτσα και γαρνίρετε με φέτες πράσινου τσίλι και ψιλοκομμένο κορίανδρο.

Συμβουλές

Ο σολομός πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν το σοτάρισμα για να αποφευχθεί το “σόκ” θερμοκρασίας και να μην κολλήσει. Για ομοιόμορφη χρυσαφένια κρούστα, μπορείτε να αλείψετε τα φιλέτα από όλες τις πλευρές με λάδι αντί να ρίξετε μόνο στο τηγάνι.