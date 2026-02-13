Κεφτεδάκια κοτόπουλου στο air fryer με τζίντζερ και άρωμα Ασίας

Αυτό το μπολ με τα κεφτεδάκια κοτόπουλου σε ζωμό τζίντζερ είναι ένα γεύμα ελαφρύ αλλά και χορταστικό, ιδανικό για μέρες που θέλετε πραγματική γεύση με ελάχιστο κόπο.

Αυτά τα κεφτεδάκια κοτόπουλου στο air fryer με ζωμό τζίντζερ είναι όλα όσα θέλετε σε ένα χειμωνιάτικο βράδυ και ακόμα περισσότερα. Είναι πικάντικα, νόστιμα, αρωματικά και πολύ εύκολα στην παρασκευή. Τα κεφτεδάκια μένουν ζουμερά και ελαφριά, ενώ ο ζωμός τζίντζερ προσθέτει μια ζεστή, αρωματική νότα. Ιδανικό για όσους θέλουν ένα comfort meal χωρίς πολύ κόπο και με πραγματική γεύση. Σερβίρετέ τα πάνω σε ατμισμένο ρύζι και γαρνίρετε με φρέσκα φύτρα κρεμμυδιού για ένα πλήρες, χορταστικό γεύμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα φτιάχνετε ξανά και ξανά, ειδικά τον χειμώνα.

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια

250 γρ. μηρό κοτόπουλου, κομμένο σε μεγάλες λωρίδες

¼ φλιτζανιού + 1 κ.σ. κρεμμύδι σε κύβους

2 κλωνάρια σέλερι κομμένα σε κομμάτια 7-8 εκ.

½ + ⅛ φλιτζανιού χοντροκομμένα φύτρα φρέσκου κρεμμυδιού

2 εκ. τζίντζερ, καθαρισμένο

4-5 σκελίδες σκόρδο

1 κ.σ. σάλτσα στρειδιού (oyster sauce)

1 κ.γ. σόγια

1 κ.γ. κορν φλάουρ

¼ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. πιπέρι τριμμένο

1 κ.σ. σησαμέλαιο

3 κ.σ. ψιλοκομμένος κόλιανδρος

Για τον ζωμό

2 κ.γ. λάδι

½ κ.γ. ψιλοκομμένο σκόρδο

1 κ.γ. ψιλοκομμένο τζίντζερ

1 κ.σ. ψιλοκομμένο λευκό μέρος φρέσκου κρεμμυδιού

2 ½ φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

1 κ.γ. σόγια

½ κ.γ. πιπέρι τριμμένο

½ κ.γ. κορν φλάουρ αναμεμιγμένο με 2 κ.σ. νερό

½ κ.γ. ζάχαρη

⅛ κ.γ. αλάτι (προαιρετικά)

1 κ.σ. ηλιέλαιο ή άλλο ουδέτερο λάδι για το σερβίρισμα

4 φλιτζάνια βρασμένο ρύζι

2 κ.σ. ψιλοκομμένα φύτρα φρέσκου κρεμμυδιού για γαρνίρισμα

Freepik

Εκτέλεση

Βάζουμε το κοτόπουλο, το κρεμμύδι, τα κοτσάνια σέλερι, τα φύτρα φρέσκου κρεμμυδιού, το τζίντζερ και τις σκελίδες σκόρδου σε μπλέντερ και τα χτυπάμε μέχρι να γίνει χοντρή πάστα. Ύστερα προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά – σάλτσα στρειδιού, σόγια σος, κορν φλάουρ, αλάτι, πιπέρι, σησαμέλαιο, κόλιανδρο – και χτυπάμε μία-δύο φορές μόνο για να αναμειχθούν καλά. Μεταφέρουμε το μίγμα σε ένα μπολ, πλάθουμε τα κεφτεδάκια στο μέγεθος λεμονιού και τα βάζουμε σε ένα πιάτο.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C και αλείφουμε ελαφρά τον κάδο με λάδι. Τοποθετούμε τα κεφτεδάκια, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους, και ρίχνουμε μερικές σταγόνες λάδι. Ψήνουμε στους 200°C για 6–8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά εξωτερικά και να είναι ψημένα εσωτερικά. Όταν είναι έτοιμα τα μεταφέρουμε σε ένα πιάτο

Για τον ζωμό ζεσταίνουμε το λάδι σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε σκόρδο και τζίντζερ και σοτάρουμε για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αρωματιστούν. Έπειτα προσθέτουμε το λευκό μέρος φρέσκου κρεμμυδιού και σοτάρουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Ρίχνουμε τον ζωμό κοτόπουλου, τη σόγια σος, το πιπέρι, το κορν φλάουρ αναμεμιγμένο με νερό, ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε να σιγοβράσει για 2–3 λεπτά. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι αν χρειάζεται. Όταν είναι όλα έτοιμα σερβίρουμε 1 φλιτζάνι ρύζι σε ένα μπολ, τοποθετούμε 2–3 κεφτεδάκια πάνω και περιχύζνουμε με 1–2 κουτάλες ζωμού. Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένα φύτρα φρέσκου κρεμμυδιού και απολαμβάνουμε.