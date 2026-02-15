Σπαγγέτι με κακάο και καλαμαράκια: Gourmet πιάτο με μεσογειακή φινέτσα

Ένα εκλεπτυσμένο και εντυπωσιακό πιάτο που συνδυάζει τη γεύση της θάλασσας με μια απροσδόκητη, γήινη νότα από κακάο.

Αναζητάτε ένα πιάτο που να εντυπωσιάζει τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση; Τα σπαγγέτι με κακάο και καλαμαράκια είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να προσθέσουν μια gourmet πινελιά στη μεσογειακή κουζίνα τους. Ο συνδυασμός της γήινης, πλούσιας νότας του κακάο με τη φρεσκάδα και τη νοστιμιά των θαλασσινών δημιουργεί ένα πιάτο εκλεπτυσμένο, αλλά παράλληλα απλό στην προετοιμασία.

Η εντυπωσιακή μαύρη πάστα που δίνει το κακάο δεν προσθέτει γλυκύτητα, αλλά αναδεικνύει τη φυσική γεύση των καλαμαρακίων και των αρωματικών υλικών, ενώ η προσθήκη grué κακάο στο τέλος δίνει τραγανή υφή και ξεχωριστή παρουσίαση. Ένα πιάτο που θα κάνει κάθε γεύμα μια αξέχαστη εμπειρία για τους καλεσμένους σας.

Υλικά

Για τον ζωμό ψαριού

500 γρ. κόκαλα και υπόλοιπα ψαριού (κεφάλια, ουρές, φλούδες)

1 λίτρο νερό

100 γρ. λευκό κρασί

1 κλωνάρι σέλερι

Μισό κρεμμύδι

Μισό φινόκιο

Αλάτι

Για τη σάλτσα και τα ζυμαρικά

320 γρ. σπαγγέτι

200 γρ. μικρά καλαμαράκια, καθαρισμένα

Μισό σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο

Μισό σχοινόπρασο (σκαλόπιο), ψιλοκομμένο

1 χούφτα grué κακάο (τριμμένοι ψημένοι σπόροι κακάο)

1 πρέζα άγλυκο κακάο σε σκόνη

Λίγο κόκκινο πιπέρι σε σκόνη

2 κουταλιές ελαιόλαδο

20 γρ. μαύρη σοκολάτα 80%, τριμμένη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Ζωμός ψαριού: Βάζουμε τα υπόλοιπα ψαριού σε κατσαρόλα με 1 λίτρο νερό, το κρασί, το σέλερι, το μισό κρεμμύδι και το μισό φινόκιο. Αλατίζουμε ελαφρά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι ο ζωμός να μειωθεί στο μισό (~500 ml). Στραγγίζουμε τον ζωμό και τον κρατάμε στην άκρη.

Σάλτσα με κακάο: Σε ένα τηγάνι, σοτάρουμε το σκόρδο και το σχοινόπρασο σε 2 κουταλιές ελαιόλαδο για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να μυρίσουν. Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε 4 κουτάλες από τον ζωμό ψαριού, τη χούφτα grué κακάο, την πρέζα κακάο και λίγο κόκκινο πιπέρι. Βάζουμε ξανά σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να πάρει βράση.

Ζυμαρικά: Βράζουμε τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, και τα στραγγίζουμε 2 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος βρασμού.

Καλαμαράκια: Σοτάρουμε τα καλαμαράκια σε λίγο ελαιόλαδο για 1–2 λεπτά μέχρι να ψηθούν ελαφρά. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα και ανακατεύουμε. Τέλος προσθέτουμε και τα μακαρόνια στο τηγάνι με τη σάλτσα και τα καλαμαράκια. Ανακατεύουμε καλά για να απορροφήσουν τη σάλτσα, τελειώνουμε με 2 κουταλιές ελαιόλαδο και σβήνουμε τη φωτιά. Καλή απόλαυση. Σερβίρουμε αμέσως στα πιάτα και τρίβουμε από πάνω λίγη μαύρη σοκολάτα για εντυπωσιακή παρουσίαση. Καλή απόλαυση.