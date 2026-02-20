Τραγανές κροκέτες μπακαλιάρου με χούμους καρότου

Τραγανές απ’ έξω, ζουμερές από μέσα και με μεσογειακό άρωμα, σε ένα πιάτο που παντρεύει την ιταλική παράδοση με έμπνευση από τη Μέση Ανατολή.

Οι κροκέτες αποτελούν ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά. Σήμερα επιλέξαμε να τα ετοιμάσουμε με μπακαλιάρο, για να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πιάτο με μεσογειακή γεύση, αλλά και με αναφορά στη μεσανατολική κουζίνα χάρη στον συνδυασμό με χούμους, το οποίο για την περίσταση ετοίμασαμε με βάση το καρότο.

Λίγα λόγια για το χούμους

Το χούμους θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα τρόφιμα, με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή, όπου θεωρείται σύμβολο ειρήνης. Η πιο παρόμοια συνταγή καταγράφεται σε αραβικό κείμενο που γράφτηκε στο Κάιρο τον 13ο αιώνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το πιάτο (το πλήρες όνομα είναι hummus bi tahina, δηλαδή «ρεβίθια με ταχίνι») προέρχεται από την αιγυπτιακή κουζίνα. Υπάρχουν όμως και απόψεις που υποστηρίζουν ότι το φαγητό έχει εβραϊκή προέλευση (δημιουργήθηκε στο Ισραήλ) και ότι αναφέρεται στη Βίβλο εδώ και τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Την πατρότητα διεκδικούν επίσης η Ελλάδα, ο Λίβανος και η Συρία (ιδίως η πόλη της Δαμασκού, όπου στον Μεσαίωνα υπήρχε η συνήθεια να «χτυπούν» το φαγητό κρατώντας το μπολ ακουμπισμένο στον τοίχο). Αρκετά όμως είπαμε…ας δούμε μαζί τη συνταγή για τα κεφτεδάκια μπακαλιάρου με χούμους από καρότο.

Υλικά

Για τις κροκέτες

500 γρ. μπακαλιάρος ξαλμυρισμένος

100 γρ. ψίχα ψωμιού

2 αυγά

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

2 φιλέτα αντζούγιες

Αλάτι, κατά βούληση

Πιπέρι, κατά βούληση

Για το πανάρισμα

100 γρ. τριμμένη φρυγανιά

Για το τηγάνισμα

1 λίτρο σπορέλαιο αραχίδας

Για το χούμους καρότου

400 γρ. καρότα

20 γρ. κάσιους καβουρδισμένα ανάλατα

2 σκελίδες σκόρδο»

7 γρ. φασκόμηλο

7 γρ. δεντρολίβανο

60 γρ. ελαιόλαδο

60 γρ. νερό

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Για το χούμους: Για να ετοιμάσουμε το χούμους καρότου, αρχικά καθαρίζουμε τα καρότα αφαιρώντας τις άκρες και τη φλούδα. Έπειτα τα κόβουμε σε κομμάτια, τα βάζουμε σε ένα μπολ και τα καρυκεύουμε με φασκόμηλο, δεντρολίβανο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και προσθέτουμε επίσης μία σκελίδα σκόρδο κομμένη στη μέση. Στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε στους 200°C στον φούρνο για 30 λεπτά. Στη συνέχεια βγάζουμε τα καρότα από τον φούρνο και αφαιρούμε τα κλωνάρια δεντρολίβανου. Βάζουμε τα καρότα στο μπλέντερ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά (κάσιους, νερό και λάδι) και χτυπάμε καλά μέχρι να αποκτήσουμε ένα κρεμώδες και ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε όσο νερό χρειάζεται για να φτάσουμε την υφή που προτιμάμε.

Για τις κροκέτες μπακαλιάρου: Κόβουμε την ψίχα του ψωμιού σε κομμάτια και τη χτυπάμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνει λεπτή ψίχα. Ελέγχουμε τον μπακαλιάρο με τα δάχτυλα για τυχόν κόκαλα και τα αφαιρούμε. Στη συνέχεια κόβουμε τη σάρκα σε κομμάτια και τη χτυπάμε στο μπλέντερ, κρατώντας στην άκρη περίπου 150 g, τα οποία θα ψιλοκόψουμε με το χέρι για να τα προσθέσουμε αργότερα στο μείγμα.

Ύστερα βάζουμε τον αλεσμένο μπακαλιάρο σε ένα μπολ και προσθέτουμε την ψίχα του ψωμιού, τα αυγά, το τυρί, τις αντζούγιες ψιλοκομμένες και ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε αλάτι, καθώς ο μπακαλιάρος είναι ήδη αρκετά αλμυρός. Παίρνουμε από το μείγμα ποσότητες των 35 γρ. και, με ελαφρώς βρεγμένα χέρια, σχηματίζουμε κυλινδρικές κροκέτες. Τις περνάμε από τη φρυγανιά, ρολάροντάς τες απαλά.

Στη συνέχεια βάζουμε λάδι σε μια κατσαρόλα και το ζεσταίνουμε μέχρι τους 200°C, ελέγχοντας τη θερμοκρασία με θερμόμετρο κουζίνας. Όταν φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, τηγανίζουμε τις κροκέτες λίγες-λίγες και τις αφήνουμε για 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Όταν ροδίσουν καλά, τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε τις κροκέτες μπακαλιάρου ζεστές, συνοδεύοντάς τες με το χούμους καρότου, περιχυμένο με λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μπορείτε να τις εμπλουτίσετε με κομμάτια καβουρδισμένων κάσιους ή άλλους καβουρδισμένους σπόρους.

Συμβουλές

Αν έχετε μπαγιάτικο ψωμί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί για φρέσκια ψίχα, αρκεί να αφαιρέσετε την κόρα, να το μουλιάσετε σε νερό ή γάλα και να το στύψετε πολύ καλά πριν το προσθέσετε στη συνταγή. Κατά το πλάσιμο προσέξτε τα μεγαλύτερα κομμάτια μπακαλιάρου να μένουν καλά στο εσωτερικό του μείγματος, διαφορετικά στο τηγάνισμα μπορεί να αποκολληθούν ή να καούν. Όπως όλα τα τηγανητά, οι κροκέτες μπακαλιάρου ιδανικά καταναλώνονται αμέσως, όσο είναι ζεστά και τραγανά. Το χούμους καρότου μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο έως 3 ημέρες· φρόντισε απλώς να το ανακατέψεις καλά πριν το σερβίρισμα.