Εύκολο αλμυρό κέικ με τυρί και κολοκυθάκια στο air fryer

Αφράτο αλμυρό κέικ με κολοκυθάκια και τυρί στο air fryer . Εύκολο, γρήγορο και νόστιμο για πρωινό, brunch ή σνακ.

Αναζητάτε μια γρήγορη και νόστιμη ιδέα για αλμυρό πρωινό ή σνακ; Το αφράτο αλμυρό κέικ με κολοκυθάκια και τυρί στο air fryer είναι η τέλεια λύση. Εύκολο στην παρασκευή, χωρίς πολύπλοκα βήματα, μπορεί να σερβιριστεί ζεστό για πρωινό ή brunch, ενώ οι υπόλοιπες φέτες φυλάσσονται άνετα στην κατάψυξη για τις μέρες που θέλετε κάτι γρήγορο και γευστικό. Η συνταγή αυτή συνδυάζει την απαλή υφή του κέικ με το πλούσιο άρωμα των κολοκυθιών και την τυρένια γεύση, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά

200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3 αυγά

100 ml γάλα

80 ml σπορέλαιο

200 γρ. κολοκυθάκια

100 γρ. τυρί σε κύβους (π.χ. emmental)

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ για αλμυρές πίτες

Αλάτι κατά βούληση

Πιπέρι κατά βούληση

Freepik

Εκτέλεση

Τρίβουμε τα κολοκυθάκια και τα στραγγίζουμε πολύ καλά πιέζοντάς τα ώστε να απομακρυνθούν τα υγρά τους. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα και το λάδι. Προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Ενσωματώνουμε το τυρί και τα καλά στραγγισμένα κολοκυθάκια. Ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα για κέικ κατάλληλη για air fryer , βουτυρωμένη και αλευρωμένη. Ψήνουμε στο air fryer στους 160°C για 25–30 λεπτά. Κάνουμε τη δοκιμή με οδοντογλυφίδα για να βεβαιωθούμε ότι έχει ψηθεί. Τέλος το αφήνουμε πριν το ξεφορμάρομε και το σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.