Ζυμαρικά με κρέμα αβοκάντο: Η εύκολη, κρεμώδης συνταγή έτοιμη σε 15 λεπτά

Εύκολα ζυμαρικά με κρέμα αβοκάντο, έτοιμα σε 15 λεπτά. Μια γρήγορη, υγιεινή και κρεμώδης συνταγή για μεσημεριανό, με ιδέες για φυτικές και πιο πλούσιες παραλλαγές.

Υπάρχουν μέρες που όλα τρέχουν, ο χρόνος δεν φτάνει ποτέ , φυσικά να μην έχετε έτοιμο μεσημεριανό ούτε τον χρόνο να ετοιμάσετε ένα πιάτο αντάξιο του ονόματός του. Για να μη βρεθείτε να τσιμπολογάτε ψωμί ή σνακ μέχρι το βράδυ, σας έχουμε μια «συνταγή-διάσωσης», την οποία μπορείτε να ετοιμάσετε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να στερηθείτε κάτι νόστιμο και προσεγμένο. Και δεν είναι άλλη από τα ζυμαρικά με κρέμα αβοκάντο. Αυτό είναι ένα από εκείνα τα comfort πιάτα που «σώζουν» το μεσημεριανό μέσα στην εβδομάδα. Η κρέμα αβοκάντο ετοιμάζεται όσο βράζει η πάστα και σε λίγα μόλις λεπτά έχετε ένα σχεδόν gourmet αποτέλεσμα.

Το αβοκάντο, με τη ζεστή και ουδέτερη γεύση του, ταιριάζει υπέροχα με σπέκ ή μπέικον σωταρισμένα στο τηγάνι, με γαρίδες σοταρισμένες ή στον ατμό, αλλά και με πιο έντονα τυριά. Αν πάλι θέλετε μια φυτική εκδοχή, μπορείς να προσθέσετε λίγο τριμμένο ψωμί καβουρδισμένο στο τηγάνι ή σπόρους και ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς ελαφρώς ψημένους.

Για να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η βελούδινη υφή της κρέμας που ντύνει το πιάτο, προτιμήστε μακριά ζυμαρικά. Η ίδια κρέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί - παραλείποντας το πέρασμα από το τηγάνι - και για κρύες σαλάτες ζυμαρικών ή δημητριακών, ιδανικές για το γραφείο. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται να ανακατέψετε πρώτα τα κρύα ζυμαρικά με λίγο ελαιόλαδο και να προσθέσετε την κρέμα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά λίγο πριν το σερβίρισμα.

www.brododicoccole.com

Υλικά

1 μικρό αβοκάντο

6-8 φύλλα βασιλικού (και λίγα επιπλέον για το σερβίρισμα)

2 κουταλάκια χυμό λεμονιού

Μια πρέζα αλάτι

150 γρ. ζυμαρικά (π.χ. λιγκουίνι)

Εκτέλεση

Πλένουμε ένα ώριμο αβοκάντο και το κόβουμε στη μέση. Αφαιρούμε το κουκούτσι και χαράσσουμε τη σάρκα σε κύβους όσο βρίσκεται ακόμη μέσα στη φλούδα. Με ένα κουτάλι βγάζουμε τους κύβους και τους βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με τον πλυμένο βασιλικό, τον χυμό λεμονιού και το αλάτι. Χτυπάμε μέχρι να προκύψει μια λεία, ομοιόμορφη κρέμα.

Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε ελαφρώς αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε περίπου 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος βρασμού. Ολοκληρώνουμε το μαγείρεμα σε ένα τηγάνι όπου θα έχεουμε προσθέσει την κρέμα αβοκάντο. Προσθέτουμε επίσης λίγο από το νερό βρασμού κάθε φορά και ανακατεύουμε για να δέσει η σάλτσα. Τα άμυλα των ζυμαρικών θα κάνουν την κρέμα ακόμη πιο βελούδινη. Σερβίρουμε όσο είναι ζεστό, διακοσμώντας με φύλλα βασιλικού. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε τριμμένο τυρί ή φυτικό τριμμένο υποκατάστατο, καθώς και φρεσκοτριμμένο ξύσμα λεμονιού για επιπλέον άρωμα. Καλή απόλαυση.