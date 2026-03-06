Αυγά βραστά με κόκκους κακάο και γλυκά μπισκότα

Μια ιδιαίτερη συνταγή που συνδυάζει απλότητα, γεύση και θρεπτική αξία, ιδανική για να ξεκινήσει η ημέρα σας με έναν γλυκό αλλά ισορροπημένο τρόπο.

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, και παρόλο που συχνά το υποτιμάμε ή το προσπερνάμε λόγω βιασύνης, η ποιότητα και η σύνθεσή του μπορούν να καθορίσουν ολόκληρη την ενεργειακή μας απόδοση και διάθεση. Ένα ισορροπημένο και θρεπτικό πρωινό δεν χρειάζεται να είναι σύνθετο ή χρονοβόρο· με μερικές απλές αλλά δημιουργικές συνταγές μπορούμε να μετατρέψουμε την πρώτη ώρα της ημέρας σε μια πραγματική γευστική εμπειρία.

Η υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει πάντα αυστηρές επιλογές ή βαρετές γεύσεις. Αντιθέτως, η συνδυαστική χρήση απλών υλικών μπορεί να προσφέρει πλούσιες γεύσεις και θρεπτικά συστατικά που κρατούν τον οργανισμό μας ενεργό, τονώνουν την ενέργεια και προσφέρουν αίσθηση ικανοποίησης για ώρες. Από τραγανά μπισκότα μέχρι κρεμώδη αυγά, οι μικρές γαστρονομικές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και μετατρέπουν ακόμα και το πιο απλό πρωινό σε μια απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Γι αυτό και σας προτείνουμε μια απλή αλλά δημιουργική συνταγή που συνδυάζει κρεμώδη αυγά, πλούσια γεύση κακάο και τραγανότητα σε κάθε μπουκιά – ιδανική για να ξεκινήσει η ημέρα σας με ενέργεια και απόλαυση.

Πόσα λεπτά χρειάζονται για τα βραστά αυγά;

Για να φτιάξουμε τα αυγά βραστά, τα βράσαμε σε καυτό νερό για 4-5 λεπτά. Μόλις ανοίξαμε το πάνω μέρος αφαιρώντας το τσόφλι μέχρι να φαίνεται ο μαλακός κρόκος, ολοκληρώσαμε με τους κόκκους κακάο και τα μπισκότα.

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Mordenti

Υλικά

250 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

150 γρ. βούτυρο

60 γρ. καστανή ζάχαρη

20 γρ. μέλι

4 αυγά

Κόκκοι κακάο

Κανέλα σε σκόνη

Μαγειρική σόδα

Αλάτι

Εκτέλεση

Κόβουμε το βούτυρο σε μικρούς κύβους. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι ολικής άλεσης, 1/2 κουταλάκι αλάτι, 1 κουταλάκι κανέλα και 1/2 κουταλάκι μαγειρική σόδα. Σε ένα άλλο μπολ, χτυπάμε το βούτυρο με την καστανή ζάχαρη και το μέλι μέχρι να γίνει κρεμώδες μείγμα. Προσθέτουμε το μείγμα αλευριού στο μείγμα βουτύρου και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η ζύμη.

Ανοίγουμε τη ζύμη ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες σε πάχος περίπου 3 χιλιοστά. Χαράσσουμε βαθιά σαν σκακιέρα για να σχηματιστούν μπισκότα περίπου 2 εκ. πλάτος και 7-8 εκ. μήκος και τα τρυπάμε με ένα πιρούνι. Ψήνουμε τα μπισκότα στον φούρνο με αέρα στους 180°C για 8-10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα ξεχωρίσετε.

Ταυτόχρονα, βράζουμε τα αυγά σε καυτό νερό για 4-5 λεπτά. Ανοίγουμε τα αυγά από πάνω, χτυπώντας με ένα κουταλάκι ή χαράσσοντας με ένα μαχαίρι. Αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα ασπραδιού ώστε να φαίνεται καλά ο κρόκος. Ολοκληρώνουμε με τους κόκκους κακάο και σερβίρουμε με τα μπισκότα.