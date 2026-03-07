Έχετε δοκιμάσει σάντουιτς με χταπόδι; Η γκουρμέ συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε

Ένα σάντουιτς που ξεχωρίζει: Χταπόδι, μαύρο λάχανο και ασκαλώνια σε αφράτα ψωμάκια γάλακτος- το μόνο σίγουρο είναι πως θα σας εκπλήξει ευχάριστα.

Αν ψάχνετε ένα ορεκτικό διαφορετικό από τα συνηθισμένα, αυτά τα ψωμάκια γάλακτος με χταπόδι και μαύρο λάχανο είναι μια ιδιαίτερη πρόταση που συνδυάζει απλά υλικά με έντονη γεύση. Τα αφράτα ψωμάκια γεμίζονται με τρυφερό χταπόδι, αρωματικό μαύρο λάχανο και καραμελωμένα κρεμμύδια που δίνουν μια γλυκιά αντίθεση στο πιάτο. Αυτό το σάντουιτς θα κλέψει σίγουρα τις εντυπώσεις στο τραπέζι σας – και πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσετε.

Υλικά

500 γρ. χταπόδι

500 γρ. αλεύρι (και λίγο ακόμη για πασπάλισμα)

40 γρ. βούτυρο

270 γρ. γάλα

2-3 γρ. φρέσκια μαγιά μπύρας

8 κρεμμύδια

1 ματσάκι μαύρο λάχανο

½ λεμόνι

Ζάχαρη

Βούτυρο

Πάπρικα

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Giacomo Bretzel

Εκτέλεση

Ζυμώνουμε το αλεύρι με το βούτυρο, τη μαγιά, 40 γρ. ελαιόλαδο και το γάλα. Δημιουργούμε μια σχετικά σφιχτή ζύμη και στη συνέχεια προσθέτουμε περίπου 40 γρ. νερό, μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και ελαστική. Προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι, σχηματίζουμε μια μπάλα και την αφήνουμε να φουσκώσει σκεπασμένη για περίπου 2 ώρες ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Στο μεταξύ, τοποθετούμε τα κρεμμύδια σε ένα ταψί χωρίς να τα καθαρίσουμε. Περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε μία κουταλιά ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι και ψήνουμε στον φούρνο στους 200°C για περίπου 25 λεπτά. Εν τω μεταξύ βράζουμε το χταπόδι σε νερό που κοχλάζει μαζί με μισό λεμόνι για 35 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει μέσα στο νερό του.

Καθαρίζουμε το μαύρο λάχανο και το πλένουμε. Στη συνέχεια το κόβουμε σε ακανόνιστα κομμάτια και το σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ένα μικρό κομμάτι βούτυρο, μια πρέζα αλάτι και λίγο νερό, για περίπου 10 λεπτά. Παίρνουμε ξανά τη ζύμη και τη χωρίζουμε σε 26 μικρές μπαλίτσες. Τις τοποθετούμε σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, χαράσσουμε ελαφρά την επιφάνειά τους, αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με αλεύρι και της αφήνουμε να φουσκώσουν για άλλα 30 λεπτά. Ύστερα τις ψήνουμε στον φούρνο στους 210°C για περίπου 15 λεπτά. Βγάζουμε τα ψωμάκια από τον φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς. Τα κόβουμε στη μέση και τα γεμίζουμε με το χταπόδι κομμένο σε ρόμβους, το μαύρο λάχανο, κομμάτια καραμελωμένου κρεμμυδιού και λίγη πάπρικα. Καλή απόλαυση.