Εύκολα και πεντανόστιμα ζυμαρικά με ντομάτες, κόκκινη πιπεριά και φέτα στο air fryer

Ένα ευέλικτο πιάτο ζυμαρικών στο air fryer, γεμάτο γεύση και θρεπτικά συστατικά, με φρέσκες ντομάτες, κόκκινη πιπεριά, φέτα και ελιές.

Αν ψάχνετε για ένα γρήγορο, γευστικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό γεύμα, αυτή η συνταγή για ζυμαρικά με ψητές ντομάτες και κόκκινη πιπεριά στο air fryer είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Η συνταγή συνδυάζει απλά, φρέσκα υλικά – φρέσκες ντομάτες, κόκκινη πιπεριά, φέτα και ελιές – για να δημιουργήσει μια πλούσια, κρεμώδη σάλτσα που αγκαλιάζει κάθε ζυμαρικό. Ιδανική για κάθε τύπο φρέσκων ζυμαρικών, γεμιστών ζυμαρικών ή νιόκι, η συνταγή αυτή είναι γρήγορη, εύκολη και γεμάτη χρώμα και αρώματα που θα ενθουσιάσουν όλη την οικογένεια.

Τολμήστε να την προσαρμόσετε με τις δικές σας πινελιές: Λίγο τσίλι για όσους αγαπούν τη γεύση ή φρεσκοτριμμένα κολοκυθάκια για extra λαχανικά. Είναι ένα πιάτο που συνδυάζει γεύση, πρακτικότητα και φαντασία – ένα πραγματικά all-in-one γεύμα για κάθε στιγμή της μέρας.

Υλικά

600 γρ. ντομάτες, χοντροκομμένες

1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρους, χοντροκομμένη

2 φρέσκα φύλλα δάφνης

2 κλωνάρια φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένα φύλλα

1 κ.σ. πάστα λιαστής ντομάτας

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κύβος ζωμού λαχανικών ή κοτόπουλου, θρυμματισμένος

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

250 γρ. φρέσκα ζυμαρικά

80 γρ. ελιές Καλαμών χωρίς κουκούτσι, κομμένες στη μέση

80 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

2 κ.σ. φρέσκος μαϊντανός, χοντροκομμένος

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 180°C. Βάζουμε τις ντομάτες, την κόκκινη πιπεριά, τα φύλλα δάφνης, το δεντρολίβανο, την πάστα λιαστής ντομάτας, το ελαιόλαδο, τον κύβο ζωμού και την πάπρικα σε ένα πυρίμαχο σκεύος που χωράει στο air fryer. Αλατοπιπερώνουμε και ψήστε για 15 λεπτά, ανακατεύοντας δύο φορές. Στη συνέχεια βγάζουμε προσεκτικά το σκεύος από το air fryer. Αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης και στη συνέχεια πολτοποιήστε το μείγμα με ένα μπλέντερ μέχρι να γίνει λεία σάλτσα. Επιστρέφουμε το σκεύος στο air fryer και προσθέτουμε τα ζυμαρικά, ανακατεύοντας ώστε να καλυφθούν καλά με τη σάλτσα. Ψήνουμε για άλλα 8 λεπτά. Τέλος προσθέτουμε τις ελιές, τη φέτα και τον μαϊντανό και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε.

Συμβουλές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ξηρά ζυμαρικά. Σε αυτή την περίπτωση βράστε τα πρώτα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και στη συνέχεια ανακατέψτε τα με τη σάλτσα. Μπορείτε να τα βάλετε ξανά στο air fryer για να μοιάζουν περισσότερο με pasta bake ή να τα σερβίρετε αμέσως. Αν θέλετε, μπορείτε να αντικαταστήσετε την πάπρικα με τσίλι ή τις ελιές με κάπαρη. Τέλος για περισσότερα λαχανικά, μπορείτε να τρίψετε μέσα λίγα φρέσκα κολοκυθάκια.