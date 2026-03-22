Gourmet πίτσα στο τηγάνι με 4 τυριά και μήλα

Μια πρωτότυπη και gourmet πίτσα στο τηγάνι με πλούσια τυριά και δροσερά μήλα Granny Smith, που συνδυάζει γλυκό, αλμυρό και όξινο σε απόλυτη ισορροπία.

Η πίτσα στο τηγάνι με κατσικίσιο τυρί είναι μια ιδιαίτερη και εντυπωσιακή συνταγή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ο συνδυασμός των έντονων τυριών με τη γλυκόξινη φρεσκάδα των μήλων δημιουργεί μια μοναδική γευστική εμπειρία που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο αλμυρό και το φρουτώδες. Πρόκειται για μια πίτσα με πλούσια υφή και βαθιά γεύση, ιδανική για όσους αγαπούν τις πιο δημιουργικές και gourmet γεύσεις. Η προσθήκη της μουστάρδας και των μήλων δίνει ένα ξεχωριστό άρωμα και μια ευχάριστη οξύτητα που απογειώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Υλικά

Για τη ζύμη

500 γρ. αλεύρι για πίτσα (+ λίγο επιπλέον)

25 γρ. λιναρόσπορο

10 γρ. ηλιόσποροι (τριμμένοι)

10 γρ. αλάτι

5 γρ. μέλι

2,5 γρ. φρέσκια μαγιά μπύρας

Ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

100 γρ. μπρι

150 γρ. γκοργκοντζόλα πικάντικη

130 γρ. κατσικίσιο τυρί

2 μήλα

Παρμεζάνα

Πάγος

Λεμόνι

Σπόροι μουστάρδας

Ελαιόλαδο

Λίγη μουστάρδα

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Εκτέλεση

Βράζουμε σε ένα κατσαρολάκι 100 γρ. νερό με τους λιναρόσπορους και στη συνέχεια το αφήνουμε να κρυώσει. Θα αποκτήσει υφή σαν ζελέ. Βρέχουμε το αλεύρι και τη μαγιά με 300 γρ. νερό, ζυμώνοντας πρόχειρα, και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά, απευθείας στο μπολ του μίξερ ή σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το ζελέ από λιναρόσπορο, τους τριμμένους ηλιόσπορους και το μέλι και ξεκινάμε να ζυμώνουμε. Μετά από 3 λεπτά προσθέτουμε 100 γρ. νερό με το αλάτι και 25 γρ. ελαιόλαδο. Πρέπει να έχουμε μια μαλακή ζύμη. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς λαδωμένο μπολ, λαδώνουμε και την επιφάνειά της, καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να φουσκώσει για 20 λεπτά. Έπειτα τοποθετούμε τη ζύμη στο ψυγείο και την αφήνουμε για 12 ώρες.

Για τη γέμιση: Καθαρίζουμε τα μήλα, αφαιρούμε τον πυρήνα και τα κόβουμε σε κυβάκια. Βάζουμε τα κυβάκια σε νερό με χυμό λεμονιού για 15–20 λεπτά. Στη συνέχεια τα στραγγίζουμε και τα ζεσταίνουμε για 1 λεπτό και στη συνέχεια τα κρυώνουμε σε νερό με πάγο. Ανακατεύουμε τα μήλα με χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα και 1 κουταλιά της σούπας σπόρους μουστάρδας και τα αφήνουμε στην άκρη. Κόψτε την παρμεζάνα σε νιφάδες και τα υπόλοιπα τυριά σε κύβους.

Συναρμολόγηση: Χωρίζουμε τη ζύμη σε 5 μπάλες των 200 γρ. και τις ανοίγουμε ελαφρώς σε αλευρωμένη επιφάνεια. Τις τοποθετούμε σε ελαφρώς λαδωμένα αντικολλητικά τηγάνια (διαμέτρου 18 εκ.). Και αφήνουμε τις πίτσες να φουσκώσουν για 2 ώρες, μέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο. Ύστερα τις πιέζουμε με τα δάχτυλα μας και σχηματίζουμε 4 μικρές λακκούβες στην επιφάνεια ώ, ραντίζουμε με λίγο νερό και λαδώνουμε. Ύστερα ψήνουμε στον φούρνο στους 220°C για 20–25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια. Τις βγάζουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς. Ψήνουμε ξανά, γυρίζοντας τις πίτσες, για άλλα 3 λεπτά από κάθε πλευρά. Τις βγάζουμε ξανά, προσθέτουμε το μπρι, το κατσικίσιο τυρί, τη γκοργκοντζόλα και ψήνουμε για ακόμη 2–3 λεπτά, ώστε να λιώσουν τα τυριά. Σερβίρουμε ολοκληρώνοντας με τα μήλα και τις νιφάδες παρμεζάνα. Καλή απόλαυση.