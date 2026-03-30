Σολομός με μέλι και πορτοκάλι – Το gourmet πιάτο που όλοι λατρεύουν

Ένα πιάτο απλό, γρήγορο και εντυπωσιακό, όπου η γλυκιά φρεσκάδα του μελιού και του πορτοκαλιού αναδεικνύει την τρυφερή σάρκα του σολομού.

Ο σολομός με γλάσο από μέλι και πορτοκάλι είναι μια γαστρονομική λιχουδιά που συνδυάζει το πλούσιο άρωμα και την έντονη γεύση του σολομού με ένα γλυκό, αρωματικό και γευστικό γλάσο. Αυτή η συνταγή είναι μια τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη γλυκιά και αλμυρή γεύση, δημιουργώντας ένα gourmet πιάτο που θα ενθουσιάσει όποιον το δοκιμάσει. Πριν δούμε αναλυτικά τα υλικά και την προετοιμασία, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον σολομό και στην έμπνευση πίσω από αυτό το πιάτο.

Ο σολομός: Ο σολομός είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής αυτής της συνταγής. Αυτό το λιπαρό ψάρι είναι γνωστό για τη ζουμερή σάρκα και τη χαρακτηριστική γεύση του. Επιπλέον, είναι πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που είναι ευεργετικά για την υγεία. Στην περίπτωση του σολομού με γλάσο, η λεπτότητα και η γεύση του ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το γλυκό και αρωματικό γλάσο.

Το γλάσο: Το γλάσο είναι το κλειδί για να γίνει ο σολομός τόσο νόστιμος. Συνήθως αποτελείται από έναν συνδυασμό υλικών όπως ζάχαρη, μέλι, σιρόπι σφενδάμου, σόγια σος, τζίντζερ, σκόρδο και λεμόνι. Αυτά τα υλικά δημιουργούν μια τέλεια ισορροπία γλυκύτητας, οξύτητας και ουμάμι γεύσης. Συχνά σιγοψήνεται μέχρι να γίνει πυκνό και γυαλιστερό ή απλώνεται πάνω στον σολομό «ωμό» και ψήνεται για λίγα λεπτά στο φούρνο.

Υλικά

1 φιλέτο σολομού 700 γρ

50 γρ μέλι (μανταρίνι ή λεμόνι)

1 πορτοκάλι

Σόγια σος κατά βούληση

Τζίντζερ κατά βούληση

40 γρ βούτυρο

Εκτέλεση

Ψήσιμο σολομού σε λαδόκολλα: Ελέγχουμε ότι το φιλέτο σολομού δεν έχει κόκαλα και αφαιρούμε όσα βλέπουμε με μια τσιμπίδα. Τοποθετούμε τον σολομό σε μια λαδόκολλα, ρίχνουμε από πάνω ε λίγο ελαιόλαδο, κλείνουμε με τη λαδόκολλα και ψήνουμε στον φούρνο στους 175°C για 10-15 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φιλέτου.

Προετοιμασία γλάσου: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το μέλι, το ξύσμα πορτοκαλιού, το τζίντζερ, τη σόγια σος αν θέλετε, χυμό πορτοκαλιού και λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά. Βγάζουμε τον σολομό σχεδόν ψημένο από τον φούρνο, απλώνουμε το γλάσο από πάνω, προσθέτουμε φέτες πορτοκαλιού και ψήνουμε για περίπου 3 λεπτά ακόμη. Το φιλέτο σολομού με γλάσο μέλι-πορτοκάλι είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Καλή απόλαυση.