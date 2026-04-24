Κεφτεδάκια κοτόπουλου με πορτοκάλι: Εύκολη ασιατική συνταγή γεμάτη πρωτεΐνη

Τα κεφτεδάκια κοτόπουλου με πορτοκάλι είναι μια εύκολη ασιατική συνταγή σε ένα τηγάνι, έτοιμη σε 30 λεπτά και πλούσια σε πρωτεΐνη.

Τα κεφτεδάκια κοτόπουλου με πορτοκάλι είναι μια από τις πιο αγαπημένες γεύσεις της ασιατικής κουζίνας, συνδυάζοντας το γλυκό και το αλμυρό σε ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα απολαυστικό και χορταστικό. Με αρωματική σάλτσα πορτοκαλιού, τρυφερό κοτόπουλο και ισορροπημένη γεύση, αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν ένα γρήγορο αλλά και πιο “ελαφρύ” δείπνο με έντονο χαρακτήρα.

Αυτή η εύκολη συνταγή φτιάχνεται σε ένα μόνο τηγάνι και σε ελάχιστο χρόνο, κάνοντάς την ιδανική για καθημερινές μέρες που δεν υπάρχει πολύς χρόνος για μαγείρεμα. Παράλληλα, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και μπορεί να σερβιριστεί με ρύζι ή noodles, μετατρέποντας ένα απλό γεύμα σε κάτι πιο ολοκληρωμένο και απολαυστικό.

Υλικά

Για τα κεφτεδάκια

1 κιλό κιμάς κοτόπουλου (ή γαλοπούλας)

1/2 φλιτζάνι panko

1 αυγό

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (και επιπλέον για το σερβίρισμα)

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (χωρισμένες)

2 κουταλιές χυμός πορτοκαλιού

2 κουταλάκια τριμμένο φρέσκο τζίντζερ

1 κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού

1 κουταλάκι αλάτι (ή κατά προτίμηση)

Μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση

1 κουταλιά λάδι για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα πορτοκαλιού

1 κουταλιά κορν φλάουρ

3 κουταλιές νερό

1/2 φλιτζάνι χυμός πορτοκαλιού

3 κουταλιές σκούρα γλυκιά σάλτσα σόγιας

1 κουταλιά σησαμέλαιο

1 κουταλιά μέλι

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τον κιμά κοτόπουλου, το panko, το αυγό, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, τον χυμό πορτοκαλιού, το τζίντζερ, το ξύσμα πορτοκαλιού, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα μπολ. Στη συνέχεια πλάθουμε τα κεφτεδάκια.

Για τη σάλτσα, ανακατεύουμε το κορν φλάουρ με το νερό και τον χυμό πορτοκαλιού μέχρι να διαλυθεί καλά. Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά της σάλτσας και αλατοπιπερώνουμε ελαφρά. Ανακατεύουμε και την αφήνουμε στην άκρη.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι. Και τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα από τη μία πλευρά. Τα γυρνάμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να γίνουν καλά και μέσα. Προαιρετικά, προσθέστε 1 σκελίδα σκόρδο και λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι στο τηγάνι και ανακατέψτε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω στα κεφτεδάκια, ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν καλά και μαγειρεύουμε για 5–10 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε με ρύζι ή noodles και γαρνίρουμε με φρέσκο κρεμμυδάκι.