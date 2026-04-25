Σπιτικές κοτομπουκιές καλύτερες και από delivery

Τραγανές απ’ έξω και ζουμερές μέσα, με τεχνικές που κάνουν τη διαφορά και αποτέλεσμα καλύτερο από έτοιμες κοτομπουκιές.

Τις κοτομπουκιές τις ξέρουν όλοι, αλλά αυτές που φτιάχνονται στο σπίτι είναι άλλη ιστορία. Τραγανές απ’ έξω, ζουμερές μέσα, με πραγματική γεύση που δεν έχει καμία σχέση με τις κατεψυγμένες ή του fast food. Η «πατρότητα» της συνταγής είναι καλά τεκμηριωμένη: Την επινόησε ο Robert C. Baker, επιστήμονας τροφίμων στο Cornell University, στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Η McDonald's τις έφερε στην παγκόσμια αγορά το 1981, με το όνομα που γνωρίζουμε σήμερα, τα δημοφιλή σε όλους Chicken Nuggets ή στα ελληνικά κοτομπουκιές.

Η σημερινή εκδοχή ακολουθεί μια συγκεκριμένη επιλογή: Όχι στήθος, αλλά ψαχνό από μπούτι. Παραμένει πολύ πιο ζουμερή και δεν στεγνώνει στο τηγάνισμα. Το μικρό μυστικό για τραγανό αποτέλεσμα; Διπλή επικάλυψη (πρώτα στεγνή, μετά κουρκούτι) και διπλό τηγάνισμα σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Δουλεύει – σας το εγγυώμαστε. Αν αναρωτιέστε πώς να φτιάξεις στο σπίτι Chicken Nuggets τραγανά απ’ έξω και ζουμερά μέσα όπως στο εστιατόριο, διαβάζετε το σωστό άρθρο.

Υλικά

Για το μείγμα κοτόπουλου

500 γρ. μπούτια κοτόπουλου χωρίς πέτσα και κόκαλο

7 γρ. αλάτι (1 κουταλάκι)

6 γρ. ζωμός κότας σε σκόνη (1 κουταλάκι)

3 γρ. σκόνη σκόρδου (½ κουταλάκι)

2 γρ. αποξηραμένο κρεμμύδι

2 γρ. λευκό πιπέρι (½ κουταλάκι)

Για την επικάλυψη

70 γρ. αλεύρι

20 γρ. κορν φλάουρ

6 γρ. ζωμός κότας σε σκόνη

6 γρ. γλυκιά πάπρικα

2 γρ. μπέικιν πάουντερ

2 γρ. λευκό πιπέρι

Για το κουρκούτι

100 γρ. από το μείγμα επικάλυψης

100 γρ. κρύο νερό

Εκτέλεση

Για το μείγμα: Αφαιρούμε την πέτσα και ξεσκολίζουμε το κρέας από το κόκαλο. Στη συνέχεια κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια. Το μπούτι είναι το «κλειδί»: Δίνει ζουμερό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το στήθος που στεγνώνει πιο εύκολα. Στη συνέχεια βάζουμε το κρέας σε μούλτι. Προσθέτουμε όλα τα καρυκεύματα και χτυπάμε διακοπτόμενα. Θέλουμε υφή σαν ψιλοκομμένος κιμάς – όχι κρέμα. Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Για την επικάλυψη: Ανακάτευουμε όλα τα υλικά της επικάλυψης σε ένα μπολ. Ύστερά παίρνουμε άρε μικρές ποσότητες (25 γρ.) από το μείγμα κοτόπουλου και δίνουμε το σχήμα κοτομπουκιάς (~1,5 εκ. πάχος). Περνάμε τις κοτομπουκιές από το μείγμα αλευριού.

Για το κουρκούτι: Ανακάτευουμε 100 γρ. από το μείγμα επικάλυψης με 100 γρ. νερό μέχρι να γίνει παχύρρευστο κουρκούτι.

Για το τηγάνισμα: Ζεσταίνουμε το λάδι (ιδανικά αραχιδέλαιο) στους 175°C. Βούτάμε κάθε κοτομπουκιά στο κουρκούτι και τηγανίζουμε 4–5 τη φορά για περίπου 4 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια ανεβάζουμετη θερμοκρασία στους 190°C και ξανατηγανίζουμε για 2–3 λεπτά μέχρι να γίνουν βαθιά χρυσαφένιες. Η εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να φτάσει τους 74°C. Σερβίρουμε αμέσως.

Συμβουλές