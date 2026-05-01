Αυτά τα πατατοπιτάκια με τυρί που λιώνει θα γίνουν η νέα σου εμμονή

Τηγανητές, στο φούρνο, βραστές, σε μορφή πουρέ, τραγανές chips ή ρολό, οι πατάτες είναι απολαυστικές με κάθε τρόπο.

Η πατατόπιτα είναι από εκείνες τις συνταγές που συνδυάζουν απλότητα και απόλαυση σε κάθε μπουκιά. Με υλικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας και μια διαδικασία που δεν απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία, μεταμορφώνεται εύκολα σε ένα πιάτο που μπορεί να σταθεί τόσο ως ορεκτικό όσο και ως πιο ιδιαίτερο σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Η συγκεκριμένη εκδοχή, με τη γέμιση από τυρί που λιώνει στο εσωτερικό της, απογειώνει τη γεύση και χαρίζει μια πιο “comfort food” εμπειρία που δύσκολα θα μείνει στο τραπέζι για πολύ ώρα.

Υλικά

Για τη ζύμη

500 γρ. πατάτες

4 γρ. θυμάρι

4 γρ. δεντρολίβανο

4 γρ. φασκόμηλο

1 αυγό

25 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

25 γρ. τριμμένο πεκορίνο

40 γρ. πλήρες γάλα

Αλάτι, πιπέρι

Για τη γέμιση

80 γρ. καπνιστό προβολόνε

40 γρ. ζαμπόν σε φέτες

Βούτυρο, όσο χρειαστεί

Τριμμένη φρυγανιά, όσο χρειαστεί

Για το τελείωμα

Τριμμένη παρμεζάνα, όσο χρειαστεί

Φρέσκο θυμάρι, όσο χρειαστεί

Εκτέλεση

Βράζουμε τις πατάτες σε αλατισμένο νερό για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά. Στη συνέχεια τις λιώνουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το γάλα, τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, τα τριμμένα τυριά, το λιωμένο βούτυρο, το αυγό και ανακατεύουμε καλά, ρυθμίζοντας με αλάτι και πιπέρι. Βουτυρώνουμε φορμάκια αλουμινίου (5,5×3,5×8 cm) και τα πασπαλίζουμε με τριμμένη φρυγανιά.

Μεταφέρουμε σε κάθε φορμάκι περίπου 80 γρ. από το μείγμα και, με τη βοήθεια ενός κουταλιού, το απλώνουμε στα τοιχώματα ώστε να δημιουργηθεί μια «φωλιά». Γεμίζουμε το κάθε φορμάκι σε στρώσεις με 20 γρ. τριμμένο προβολόνε και 10 γρ. ζαμπόν σε φέτες και κάλυψε με άλλα 20 γρ. μείγματος πατάτας, ώστε να σχηματιστεί η βάση. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν όλα τα φορμάκια και τα υλικά. Στη συνέχεια ψήνουμε στον φούρνο με λειτουργία grill στους 220°C για 15 λεπτά. Αφήνουμε τα πατατοπιτάκια να κρυώσουν πριν τα ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε με λίγη τριμμένη παρμεζάνα και φρέσκο θυμάρι.

Συμβουλές

Ο χρόνος βρασμού των πατατών εξαρτάται από το μέγεθός τους. Ιδανικά διαλέξτε πατάτες ίδιου μεγέθους για να βράσουν ομοιόμορφα. Για να ελέγξετε αν είναι έτοιμες, τρυπήστε τες με ένα πιρούνι και αν δεν συναντάτε μεγάλη αντίσταση, σημαίνει ότι έχουν μαλακώσει επαρκώς. Ιδανικά τα πατατοπιτάκια καταναλώνονται φρέσκα, μόλις βγουν από τον φούρνο, όταν η γέμιση είναι ζεστή και το τυρί ρευστό. Αν όμως περισσέψουν, μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για 1–2 ημέρες σε αεροστεγές δοχείο και να ζεσταθούν ξανά σε φούρνο ή φούρνο μικροκυμάτων για λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα.