Ξέχνα τα βαρετά μακαρόνια και δοκίμασε αυτή τη λαχταριστή συνταγή φούρνου με τυριά

Ο συνδυασμός ζυμαρικών, σάλτσας και λιωμένου τυριού προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε γαστρονομική προσδοκία.

Τα μακαρόνια στον φούρνο είναι ο ιδανικός συνδυασμός όλων όσων αγαπάνε τα πιάτα ζυμαρικών – πλούσια σάλτσα ντομάτας, αρωματικός κιμάς και άφθονο λιωμένο τυρί, όλα ψημένα μαζί σε ένα απολαυστικό φαγητό φούρνου. Σε αντίθεση με τα κλασικά μακαρόνια, αυτά στον φούρνο ανεβάζουν το αγαπημένο μας πιάτο σε άλλο επίπεδο, προσθέτοντας στρώσεις υφής και γεύσης που το κάνουν πιο χορταστικό και απολαυστικό.

Μπορείτε να τα κρατήσετε απλά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυρί ή να τα προσαρμόσετε με ουκάνικο, λαχανικά και μυρωδικά, δημιουργώντας ένα πιάτο που ταιριάζει απόλυτα στα γούστα σας. Το τελικό ψήσιμο στον φούρνο λιώνει το τυρί σε μια χρυσαφένια, αφράτη επιφάνεια, ενώ επιτρέπει στις γεύσεις να «δέσουν» αρμονικά. Είναι το είδος φαγητού που θυμίζει ζεστή αγκαλιά, ιδανικό για πολυάσχολες καθημερινές ή χαλαρές συγκεντρώσεις.

Είτε ετοιμάζετε ένα δείπνο, είτε οργανώνετε τα γεύματα της εβδομάδας, είτε θέλετε ένα comfort φαγητό για να μοιραστείτε με φίλους, τα μακαρόνια στον φούρνο είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή. Είναι μια συνταγή που συνδυάζει γεύση, ευκολία και εντυπωσιακή εμφάνιση, αποδεικνύοντας ότι το comfort food δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να είναι νόστιμο. Ας δούμε πώς θα το φτιάξουμε.

Υλικά

500 γρ. μακαρόνια

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή λουκάνικο

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 φλιτζάνια σάλτσα ντομάτας (έτοιμη ή σπιτική)

1 φλιτζάνι ρικότα

2 φλιτζάνια μοτσαρέλα τριμμένη

1 φλιτζάνι παρμεζάνα τριμμένη

1 αυγό

1 κουταλάκι ρίγανη ξερή

1 κουταλάκι βασιλικός ξερός

Αλάτι και πιπέρι

Φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος (για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν al dente. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη.

Για τη σάλτσα: Σε ένα μεγάλο τηγάνι, σοτάρουμε τον κιμά σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Ύστερα ρίχνουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για άλλο 1 λεπτό. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας, τη ρίγανη, τον βασιλικό, αλάτι και πιπέρι και αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 λεπτά.

Για το μείγμα τυριών: Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τη ρικότα, 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα, την παρμεζάνα και το αυγό μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στη συνέχεια σε ένα πυρίμαχο σκεύος, απλώνουμε μια στρώση σάλτσας. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα μακαρονιών, μετά τη μισή ποσότητα από το μείγμα τυριών και στη συνέχεια τη μισή ποσότητα σάλτσας. Επαναλαμβάνουμε τις στρώσεις και ολοκληρώνουμε με την υπόλοιπη μοτσαρέλα. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμεε για 30 λεπτά. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για ακόμη 10-15 λεπτά μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί. Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» για λίγα λεπτά πριν το σερβίρισμα. Γαρνίρουμε με φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε ζεστό.

Συμβουλές