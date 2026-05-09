Κολοκυθάκια γεμιστά με μορταδέλα και πεκορίνο, με άρωμα σπιτικής θαλπωρής

Όταν αναρωτιόμαστε τι να φτιάξουμε για βραδινό, συχνά η καλύτερη λύση είναι να επιστρέφουμε σε απλά και σπιτικά πιάτα σαν κι αυτό.

Τα γεμιστά κολοκυθάκια είναι από εκείνα τα πιάτα που σε γυρίζουν αμέσως στη θαλπωρή της σπιτικής κουζίνας. Ο φούρνος αναμμένος, το ταψί πάνω στο τραπέζι, το άρωμα της φρυγανιάς που ψήνεται σιγά σιγά. Είναι απλές συνταγές, φτιαγμένες με καθημερινά υλικά, που καταφέρνουν πάντα να δημιουργούν εκείνη τη χαλαρή ατμόσφαιρα των οικογενειακών γευμάτων χωρίς βιασύνη.

Όταν σκεφτόμαστε τι να μαγειρέψουμε για βραδινό, συχνά μας έρχονται στο μυαλό ακριβώς τέτοια πιάτα: πρακτικά, νόστιμα και ιδανικά για όλη την οικογένεια. Τα κολοκυθάκια έχουν εκείνη τη γνώριμη γεύση που δεν κουράζει ποτέ και που σε κάνει να θέλεις να τα φτιάχνεις ξανά και ξανά. Αυτή η συνταγή έχει μια μαλακή και νόστιμη γέμιση, φτιαγμένη με ψωμί μουλιασμένο σε γάλα, μορταδέλα, πεκορίνο και ψίχα κολοκυθιού σοταρισμένη στο τηγάνι. Το ψωμί δένει τέλεια όλα τα υλικά, δημιουργώντας μια κρεμώδη και ευχάριστη υφή. Η μορταδέλα χαρίζει ήπια νοστιμιά, το πεκορίνο προσθέτει πιο έντονο χαρακτήρα και τα κολοκυθάκια κρατούν το αποτέλεσμα ελαφρύ και ισορροπημένο. Υπάρχουν συνταγές που σε κάνουν να νιώθεις αμέσως οικεία, ακριβώς επειδή βασίζονται σε απλές κινήσεις και εύκολα υλικά. Τα γεμιστά κολοκυθάκια ανήκουν απόλυτα σε αυτή την κατηγορία.

Υλικά

4 κολοκυθάκια

100 γρ. ψωμί (ακόμη και μπαγιάτικο)

100 γρ. μορταδέλα

200 γρ. γάλα

2 κουταλιές τυρί πεκορίνο

1 αυγό

1 σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά ψιλοκομμένος μαϊντανός

Τριμμένη φρυγανιά για πασπάλισμα

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Κόβουμε το ψωμί σε κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και το περιχύνουμε με το γάλα. Το αφήνουμε να μουλιάσει για περίπου μισή ώρα. Κόβουμε τα κολοκυθάκια στη μέση κατά μήκος και αφαιρούμε με ένα κουταλάκι ή με ειδικό εργαλείο. Ύστερα σοτάρουμε για λίγα λεπτά την ψίχα από τα κολοκυθάκια με μία κουταλιά ελαιόλαδο και λίγο αλάτι.

Σε ένα μπολ βάζουμε το ψωμί, αφού το στύψουμε ελαφρά αν χρειάζεται, το λιωμένο σκόρδο, το αυγό, το πεκορίνο, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τη μορταδέλα. Προσθέτουμε και την ψίχα από τα κολοκυθάκια και ανακατεύουμε καλά το μείγμα. Τοποθετούμε τα κολοκυθάκια σε ένα ταψί, πασπαλίζουμε τα με λίγο αλάτι και τα γεμίζουμε με τη γέμιση. Τέλος πασπαλίζουμε με φρυγανιά, ρίξτε λίγο ελαιόλαδο από πάνω και ψήνουμε για 35-40 λεπτά.

Τρώγονται υπέροχα τόσο ζεστά όσο και κρύα. Ένα από τα πιο πρακτικά στοιχεία αυτής της συνταγής είναι ότι μπορεί να ετοιμαστεί από πριν. Τα κολοκυθάκια μπορούν να γεμιστούν μερικές ώρες νωρίτερα και να μείνουν στο ψυγείο μέχρι να ψηθούν ή να μαγειρευτούν κανονικά και να καταναλωθούν ακόμη και την επόμενη ημέρα. Παραμένουν νόστιμα σε κάθε εκδοχή, είτε μόλις βγουν από τον φούρνο είτε κρύα. Το καλοκαίρι είναι ιδανικά ακόμη και για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή για φαγητό εκτός σπιτιού. Συνοδευμένα με μια σαλάτα ή λίγες φέτες τραγανό ψωμί, μετατρέπονται εύκολα σε ένα πλήρες γεύμα χωρίς να βαραίνουν. Είναι από εκείνες τις πρακτικές συνταγές που βοηθούν πραγματικά στην καθημερινή κουζίνα.