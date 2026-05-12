Όλοι βάζουν πέστο στα ζυμαρικά - Δείτε πού αλλού ταιριάζει τέλεια

Από ζυμαρικά και ριζότο μέχρι πίτες, μπρουσκέτες και αλμυρά σνακ, ανακαλύψτε τους πιο νόστιμους τρόπους να χρησιμοποιήσετε το πέστο στην καθημερινή μαγειρική.

Το πέστο δεν το βαριόμαστε ποτέ, το βρίσκουμε παντού και είναι πανεύκολο ακόμα και να το φτιάξουμε στο σπίτι. Η πιο κλασική εκδοχή είναι φυσικά το πέστο βασιλικού, όμως οι παραλλαγές είναι αμέτρητες: ρόκα, φιστίκι Αιγίνης, κολοκυθάκι, ντοματίνια. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πέστο; Η ερώτηση ίσως ακούγεται απλή, γιατί για παράδειγμα τα ζυμαρικά με πέστο αποτελούν βασικό φαγητό. Συχνά όμως υποτιμούμε τις υπόλοιπες χρήσεις του πέστο, το οποίο είναι πραγματικός «μπαλαντέρ» στην κουζίνα.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, δηλαδή από τα ζυμαρικά. Υπάρχουν πολλά είδη ζυμαρικών που ταιριάζουν ιδανικά με το πέστο και μπορούμε να διαλέξουμε όποια μας αρέσουν περισσότερο. Ακόμα και τα φρέσκα ζυμαρικά ταιριάζουν υπέροχ. Η κρύα σαλάτα ζυμαρικών με πέστο, μια άκρως καλοκαιρινή εκδοχή, είναι πραγματικά πεντανόστιμη και γίνεται ακόμα καλύτερη αν προσθέσουμε μερικά επιπλέον υλικά, όπως κολοκυθάκια. Μιλώντας για προσθήκες, οι πατάτες ταιριάζουν τέλεια με το πέστο, όπως και τα φασολάκια ή ο τόνος. Άλλα πιάτα με πέστο που αξίζει να δοκιμάσετε είναι τα νιόκι με πέστο και το ριζότο με πέστο — δύο απλές αλλά πάντα επιτυχημένες ιδέες. Τα λαζάνια με πέστο είναι ιδανική επιλογή για ιδιαίτερες περιστάσεις:Μμια πιο ελαφριά εκδοχή των κλασικών λαζανιών, αλλά εξίσου γευστική.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το πέστο για να ετοιμάσουμε υπέροχα πλήρη γεύματα, χάρη στην ευελιξία και την απλότητά του. Τους ζεστούς μήνες, η ρυζοσαλάτα με πέστο είναι από εκείνα τα πρακτικά και πάντα αγαπημένα πιάτα, ενώ μια ακόμα πιο πρωτότυπη επιλογή είναι η σαλάτα με φάρο, πέστο και ντοματίνια. Και όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, αντί για ένα απλό σάντουιτς μπορούμε να φτιάξουμε μια πίτσα με πέστο, ρικότα και μορταδέλα: πραγματικά απολαυστική!

Όχι μόνο ζυμαρικά

Το πέστο δεν περιορίζεται μόνο στα ζυμαρικά ή γενικά στα πρώτα πιάτα. Αν ανακαλύψουμε πραγματικά τη γευστική του ευελιξία, θα το δούμε πρωταγωνιστή σε πολλές ακόμα παρασκευές — από αφράτα αρτοσκευάσματα μέχρι μικρά αλμυρά σνακ. Το ψωμί με πέστο είναι ιδανικό για brunch, ή ένα διαφορετικό βραδινό. Οι κρέπες με πέστο και τα φασολάκια είναι πιο ιδιαίτερες ιδέες, που μπορούν να εντυπωσιάσουν και ως «έκπληξη» στο τραπέζι.

Ιδέες για ορεκτικά και σνακ

Το πέστο είναι επίσης ένα «κρυφό όπλο» για γρήγορα ορεκτικά. Είναι τέλειο για να αλειφθεί πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί και να δημιουργήσετε νόστιμες μπρουσκέτες. Μπορούμε επίσης να το απλώσουμε σε μια ζεστή πίτα ή τορτίγια, να τη ρολάρουμε και να την κόψουμε σε ροδέλες. Το πέστο ταιριάζει υπέροχα και με σφολιάτα, δημιουργώντας εύκολες αλλά λαχταριστές παρασκευές, όπως κριτσίνια. Και αν θέλουμε κάτι πρακτικό αλλά γευστικό για το γραφείο, την παραλία ή γενικά για γεύματα εκτός σπιτιού, ένα αλμυρό κέικ με ρικότα, πέστο και ντοματίνια είναι πάντα εξαιρετική επιλογή. Όχι, το πέστο δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό για ζυμαρικά: Είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους μας στην κουζίνα.

Πώς να αποθηκεύσετε το πέστο

Σας προτείνουμε να ετοιμάζετε μεγαλύτερες ποσότητες πέστο, να το μοιράζετε σε μικρά δοχεία μίας χρήσης και να το καταψύχετε. Έτσι, μπορείτε να το ξεπαγώνετε κάθε φορά που το χρειάζεστε και να απολαμβάνετε ένα νόστιμο πιάτο ζυμαρικών ακόμα και μέσα στον χειμώνα. Εναλλακτικά, μπορείτε να διατηρήσετε το πέστο στο ψυγείο για 2-3 ημέρες ή να το αποθηκεύσετε σε συσκευασία κενού αέρος.