Αυτή η σαλάτα Fajita με μαύρα φασόλια είναι το πιο εύκολο και υγιεινό δείπνο της εβδομάδας

Μια γρήγορη, θρεπτική σαλάτα με μαύρα φασόλια, φρέσκα λαχανικά και έντονες fajita γεύσεις, ιδανική για ένα ελαφρύ και ισορροπημένο δείπνο πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Αυτή η σαλάτα Fajita είναι ένας απολαυστικός τρόπος να φέρετε στο τραπέζι σας όλες τις χαρακτηριστικές γεύσεις των fajitas, αλλά σε μια πιο ελαφριά, δροσερή και γρήγορη εκδοχή χωρίς μαγείρεμα. Ο συνδυασμός από μαύρα φασόλια πλούσια σε φυτικές ίνες, τραγανές πιπεριές, αρωματικά μπαχαρικά και φρέσκα λαχανικά δημιουργεί ένα πιάτο που είναι ταυτόχρονα χορταστικό και ισορροπημένο διατροφικά. Η ελαφριά μαρινάδα με λάιμ και μπαχαρικά «δένει» όλα τα υλικά μεταξύ τους, δίνοντας ένταση και φρεσκάδα σε κάθε μπουκιά, ενώ τα τραγανά τσιπς τορτίγιας προσθέτουν την απαραίτητη αντίθεση στην υφή. Είναι μια ιδανική επιλογή για τις ημέρες που θέλετε κάτι γρήγορο, γευστικό και θρεπτικό, είτε για μεσημεριανό είτε για ένα ελαφρύ βραδινό.

Υλικά

3 κουταλιές της σούπας λάδι αβοκάντο

2 κουταλιές της σούπας χυμός λάιμ

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο σε σκόνη

¾ κουταλάκι του γλυκού σκόνη τσίλι

½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

1 κονσέρβα (425 γρ.) μαύρα φασόλια χαμηλού νατρίου, ξεπλυμένα

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά

½ φλιτζάνι ψιλοκομμένη κίτρινη πιπεριά

⅓ φλιτζάνι ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι

1½ φλιτζάνι ρόκα, χοντροκομμένη

1½ φλιτζάνι μαρούλι, χοντροκομμένο

1 φλιτζάνι σπασμένα τσιπς τορτίγιας

¼ φλιτζανιού φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το λάδι αβοκάντο, τον χυμό λάιμ, το κύμινο, τη σκόνη τσίλι, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι και το πιπέρι. Προσθέτουμε τα ξεπλυμένα μαύρα φασόλια, την κόκκινη και κίτρινη πιπεριά και το κόκκινο κρεμμύδι και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν με τη μαρινάδα. Αφήνουμε για 10 λεπτά να «τραβήξουν» τα αρώματα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη ρόκα, το μαρούλι, τα σπασμένα τσιπς τορτίγιας και τον φρέσκο κόλιανδρο. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε αμέσως.