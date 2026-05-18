Σαλάτα Νισουάζ που θα λατρέψεις – Η πιο κλασική γαλλική σαλάτα

Δροσερή, χορταστική και γεμάτη γεύση, η κλασική γαλλική σαλάτα που γίνεται εύκολα και αποτελεί ιδανικό πλήρες γεύμα.

Η σαλάτα Νισουάζ είναι ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα της γαλλικής κουζίνας, με καταγωγή από τη Νίκαια και τη μαγευτική Γαλλική Ριβιέρα. Πρόκειται για μια συνταγή που ξεχωρίζει για την απλότητά της, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να συνδυάζει φρέσκα υλικά σε ένα πλήρες και απολαυστικό γεύμα. Μαρούλι, ντομάτα, αυγά, τόνος, αντσούγιες και ελιές δημιουργούν έναν ισορροπημένο συνδυασμό γεύσεων και θρεπτικών συστατικών που την καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε εποχή, ειδικά όμως για τους ζεστούς μήνες.

Παρότι πρόκειται για μια “ταπεινή” σαλάτα ως προς τα υλικά της, η Νισουάζ έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και έχει αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο, χάρη στη μεσογειακή της φιλοσοφία και τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε ως συνοδευτικό είτε ως πλήρες γεύμα. Δροσερή, χορταστική και γεμάτη χρώμα, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν κάτι γρήγορο αλλά ταυτόχρονα θρεπτικό και γευστικό.

Υλικά

300 γρ. μαρούλι ρομάνα

4 αυγά

250 γρ. ντοματίνια

140 γρ. τόνος σε λάδι, στραγγισμένος

100 γρ. μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

20 γρ. αντσούγιες σε λάδι

40 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι

Ελαιόλαδο όσο χρειαστεί

Αλάτι όσο χρειαστεί

Πιπέρι όσο χρειαστεί

Freepik

Εκτέλεση

Πλένουμε το μαρούλι καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, στεγνώστε το και το κόβουμε σε κομμάτια αφαιρώντας το σκληρό μέρος στη βάση. Καθαρίζουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, αφαιρώντας τις ρίζες και την εξωτερική φλούδα, και κόψτε το σε λεπτές ροδέλες. Κόβουμε τα ντοματίνια σε κομμάτια και ψιλοκόβουμε τις αντσούγιες. Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ, προσθέτουμε τις ελιές και τον τόνο και τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε τα αυγά σε μια κατσαρόλα, γεμίζουμε με κρύο νερό και την τοποθετούμε στη φωτιά. Από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός, τα βράζουμε για περίπου 7 λεπτά ώστε να γίνουν σφιχτά. Στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε κρύο νερό για να σταματήσει το ψήσιμο, τα καθαρίζουμε και κόψτε τα σε φέτες κατά μήκος. Προσθέτουμε τα αυγά στα υπόλοιπα υλικά, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε ελαιόλαδο και ανακατεύουμε καλά. Η σαλάτα Νισουάζ είναι έτοιμη.