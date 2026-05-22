Τα πιο τραγανά πιτάκια με κρέμα ρεβιθιών που θα φτιάξεις αυτό το καλοκαίρι

Τραγανά πιτάκια με φύλλο κρούστας γεμιστά με πικάντικη κρέμα ρεβιθιών, που συνδυάζονται ιδανικά με δροσερή σος γιαουρτιού για ένα ολοκληρωμένο καλοκαιρινό ορεκτικό.

Αυτά τα τραγανά πιτάκια με φύλλο κρούστας και πικάντικη κρέμα ρεβιθιών είναι ένας τέλειος συνδυασμός γεύσης και υφής, ιδανικός για ορεκτικό ή καλοκαιρινό μεζέ. Εξωτερικά αποκτούν μια χρυσαφένια, τραγανή κρούστα που σπάει ευχάριστα με την πρώτη μπουκιά, ενώ στο εσωτερικό κρύβουν μια βελούδινη, αρωματική γέμιση από ρεβίθια που έχουν μαγειρευτεί με μπαχαρικά και μυρωδικά.

Το πιάτο ολοκληρώνεται με μια δροσερή σαλάτα από φρέσκα λαχανικά και μια ελαφριά σος γιαουρτιού με λεμόνι και δυόσμο, που δίνει ισορροπία και φρεσκάδα σε κάθε μπουκιά. Είναι μια συνταγή που μπορεί να σταθεί τόσο σε ένα χαλαρό τραπέζι με φίλους όσο και σε ένα πιο ιδιαίτερο aperitivo, προσφέροντας κάτι διαφορετικό, γευστικό και εντυπωσιακό χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην προετοιμασία.

Υλικά

450 γρ. βρασμένα ρεβίθια

300 γρ. κολοκυθάκια

300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

50 γρ. ρόκα

10 κίτρινα ντοματίνια

8 φύλλα κρούστας

2 λοβοί κάρδαμου

1 φρέσκο κρεμμυδάκι

Κύμινο σε σκόνη

Κόλιανδρος σε σκόνη

Φρέσκος δυόσμος

1 λεμόνι

Σκόρδο

Πελτές ντομάτας

Αραβοσιτέλαιο ή φυστικέλαιο για τηγάνισμα

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι σε λεπτές ροδέλες και το σοτάρουμε σε κατσαρόλα με μισή σκελίδα σκόρδο και λίγο ελαιόλαδο. Μετά από περίπου 2 λεπτά προσθέτουμε τα ρεβίθια και τα σοτάρουμε για ακόμη 1 λεπτό ώστε να πάρουν γεύση. Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 ποτήρι νερό, 1 κουταλάκι κύμινο, 1 κουταλάκι κόλιανδρο και τους σπασμένους σπόρους από τους λοβούς κάρδαμου. Μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και πολτοποιούμε το μείγμα μέχρι να αποκτήσει μια πηχτή και κρεμώδη γέμιση.

Δουλεύουμε τα φύλλα κρούστας ένα-ένα, κρατώντας τα υπόλοιπα καλυμμένα ώστε να μην ξεραθούν. Κόβουμε κάθε φύλλο στη μέση και διπλώνουμε κάθε κομμάτι κατά μήκος. Τοποθετούμε στη βάση της λωρίδας μία κουταλιά από την κρέμα ρεβιθιών και διπλώνουμε το φύλλο δημιουργώντας ένα τριγωνικό φακελάκι. Βρέχουμε ελαφρώς την τελευταία άκρη του φύλλου με λίγο νερό ώστε να σφραγίσει καλά.

Κόβουμε τα κολοκύθια σε λεπτές λωρίδες και τα ανακατεύουμε με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τη ρόκα και τα ντοματίνια κομμένα σε κομμάτια. Για τη σος, ανακατεύουμε το γιαούρτι με περίπου 10 φύλλα ψιλοκομμένου δυόσμου, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές ελαιόλαδο και τον χυμό από 1 λεμόνι. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και λίγο ψιλοκομμένο σκόρδο για πιο έντονη γεύση. Ύστερα τηγανίζουμε τα πιτάκια σε καυτό λάδι μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά και τα αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί. Τα σερβίρουμε ζεστά μαζί με τη σαλάτα και τη δροσερή σος γιαουρτιού. Καλή απόλαυση.