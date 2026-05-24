Αυτή η συνταγή δίνει μια τραγανή εκδοχή στην κλασική σαλάτα του Καίσαρα

Μια σύγχρονη εκδοχή της κλασικής σαλάτας του του Καίσαρα με τραγανά ζυμαρικά, κρεμώδες dressing και πλούσια υφή σε κάθε μπουκιά

Η κλασική σαλάτα του Καίσαρα είναι ήδη από τις πιο αγαπημένες επιλογές, όμως αυτή η εκδοχή της την πάει ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας μια απρόσμενη τραγανή υφή που την κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και απολαυστική. Σε αυτή τη συνταγή, τα ζυμαρικά ψήνονται μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά, δημιουργώντας ένα στοιχείο που αντικαθιστά τα κλασικά κρουτόν και δίνει στη σαλάτα μια πιο σύγχρονη και χορταστική διάσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός από δροσερό μαρούλι, κρεμώδες dressing γιαουρτιού, παρμεζάνα και τραγανές μπουκιές που κάνουν κάθε πιρουνιά πιο ενδιαφέρουσα. Είναι μια εύκολη αλλά εντυπωσιακή συνταγή που μπορεί να σερβιριστεί είτε ως ελαφρύ κυρίως γεύμα είτε ως πιο “gourmet” σαλάτα για το τραπέζι, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα και την ένταση της γεύσης.

Υλικά

1 φλιτζάνι ζυμαρικά ολικής άλεσης

2½ κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, σε δύο δόσεις

2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα + ¼ φλιτζανιού

¾ κουταλάκι του γλυκού μείγμα καρυκευμάτων σκόρδου και μυρωδικών χωρίς αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένο πιπέρι, σε δύο δόσεις, και επιπλέον για το σερβίρισμα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι + ⅛ κουταλάκι του γλυκού, σε δύο δόσεις

⅓ φλιτζανιού στραγγιστό γιαούρτι πλήρες

1 κουταλιά της σούπας χυμός λεμονιού

¾ κουταλάκι του γλυκού Worcestershire sauce

½ κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

8 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μαρούλι

magnific

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Σε μια μικρή κατσαρόλα βράζουμε νερό σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και τα βράζουμε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς, περίπου 10 λεπτά. Τα στραγγίζουμε καλά και τα μεταφέρουμε σε ένα μικρό ταψί.

Ραντίζουμε με 1½ κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα, ¾ κουταλάκι καρυκεύματα, ¼ κουταλάκι πιπέρι και ¼ κουταλάκι αλάτι. Ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Ψήνουμε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να γίνουν χρυσαφένια και τραγανά, για 18–20 λεπτά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν για περίπου 5 λεπτά. Παράλληλα, σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τον χυμό λεμονιού, τη Worcestershire sauce, τη μουστάρδα, το σκόρδο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι μέχρι να γίνει λεία σάλτσα. Προσθέτουμε το μαρούλι και 1 φλιτζάνι από τα τραγανά ζυμαρικά στη σάλτσα και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε με τις νιφάδες παρμεζάνας και τα υπόλοιπα τραγανά ζυμαρικά από πάνω. Προσθέτουμε επιπλέον πιπέρι αν θέλουμε. Καλή απόλαυση