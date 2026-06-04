Κοτόπουλο με προσούτο και γκοργκοντζόλα: Το εύκολο και λαχταριστό βραδινό που θα λατρέψεις

Αν αγαπάτε τις εύκολες συνταγές με κοτόπουλο και ψάχνετε συνεχώς ιδέες για το βραδινό σας, δοκιμάστε αυτή την εκδοχή με προσούτο και γκοργκοντζόλα.

Το στήθος κοτόπουλου είναι ένα από εκείνα τα υλικά που σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από το ψυγείο. Είναι πρακτικό, μαγειρεύεται γρήγορα και ταιριάζει σε πάρα πολλές εύκολες συνταγές. Ωστόσο, κάποιες φορές καταλήγουμε να το μαγειρεύουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Και ακριβώς εδώ έρχονται απλές συνταγές όπως αυτές οι φέτες κοτόπουλου με προσούτο και γκοργκοντζόλα, που μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό δείπνο σε κάτι πολύ πιο απολαυστικό.

Το προσούτο γίνεται ελαφρώς τραγανό στις άκρες, η γκοργκοντζόλα λιώνει δημιουργώντας μια πλούσια κρεμώδη υφή και η τριμμένη φρυγανιά σχηματίζει από πάνω μια χρυσαφένια κρούστα που σε κάνει να θέλεις να τη δοκιμάσεις πριν καν φτάσει στο τραπέζι. Είναι από εκείνες τις συνταγές που πετυχαίνουν πάντα, γιατί συνδυάζουν απλά υλικά με έντονη γεύση και εύκολη προετοιμασία. Αυτό το πιάτο αρέσει σε όσους αγαπούν τις έντονες γεύσεις, σε όσους ψάχνουν γρήγορες ιδέες για την καθημερινότητα, αλλά και σε όσους θεωρούν ότι το στήθος κοτόπουλου είναι «βαρετό». Μετά από περίπου είκοσι λεπτά στον φούρνο, το βραδινό είναι έτοιμο.

Υλικά

6 φέτες στήθος κοτόπουλου

100 γρ. γκοργκοντζόλα γλυκιά

30 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

6 φέτες προσούτο

Τριμμένη φρυγανιά

Φασκόμηλο

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Εκτέλεση

Τοποθετούμε τις φέτες κοτόπουλου σε ένα ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Προσθέτουμε στο κέντρο κάθε φέτας μια γενναιόδωρη ποσότητα γκοργκοντζόλα χωρίς να την απλώσουμε, καθώς θα λιώσει κατά το ψήσιμο. Προσθέτουμε ένα φυλλαράκι φασκόμηλο και, για ακόμα πιο πλούσια γεύση. Ύστερα τυλίγουμε κάθε κομμάτι κοτόπουλου με μια φέτα προσούτο και τα τοποθετούμε ξανά στο ταψί. Ολοκληρώνουμε με τριμμένη φρυγανιά, λίγο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε φούρνο με αέρα στους 180°C για περίπου 20 λεπτά, μέχρι το προσούτο να γίνει ελαφρώς τραγανό και η επιφάνεια να ροδίσει όμορφα. Καλή απόλαυση