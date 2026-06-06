Αυτό το κρεμώδες overnight farro θα αλλάξει το πρωινό σου – Υγιεινό, χορταστικό και γεμάτο ενέργεια

Το εύκολο meal-prep πρωινό που συνδυάζει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά για δυνατή αρχή της ημέρας.

Αυτό το κρεμώδες overnight farro συνδυάζει χορταστικά δημητριακά ολικής άλεσης με φυσικά γλυκά φρούτα και βουτυρένιο φυστικοβούτυρο για ένα ικανοποιητικό, πλούσιο σε πρωτεΐνη πρωινό. Το μαγείρεμα του farro μαζί με βρώμη βοηθά να δημιουργηθεί μια απαλή, σχεδόν κρεμώδης υφή τύπου porridge, ενώ οι στρώσεις από λιωμένα βατόμουρα και φρέσκο νεκταρίνι προσθέτουν φρεσκάδα και ισορροπία. Αυτή η συνταγή δίνει μια νέα εκδοχή στο κλασικό overnight oats. Αντί να χρησιμοποιούμε μόνο βρώμη, προσθέτουμε farro, ένα ακόμη δημητριακό ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες, που έχει μια ελαφρώς μαστιχωτή υφή και συνδυάζεται ιδανικά με την κρεμώδη βρώμη.

Οι χουρμάδες προσφέρουν φυσική γλυκύτητα χωρίς να είναι υπερβολική, ενώ το φυστικοβούτυρο δίνει σώμα στο μείγμα μαζί με υγιεινά λιπαρά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου. Τα βατόμουρα και τα νεκταρίνια προσθέτουν μια φρέσκια τελική πινελιά σε αυτό το πρωινό που ετοιμάζεται από πριν, εξισορροπώντας την πλούσια βάση από farro και βρώμη.

Συμβουλές:

Η βρώμη βοηθά να πήξει το μείγμα, γι’ αυτό ανακατεύετε κατά διαστήματα κατά το μαγείρεμα ώστε να απελευθερωθεί το άμυλο και να δημιουργηθεί κρεμώδης υφή τύπου porridge.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αποφλοιωμένο farro. Μαγειρεύεται πιο γρήγορα και μαλακώνει ευκολότερα από το ολόκληρο farro, κάτι που το κάνει ιδανικό για αυτή τη συνταγή.

Αν το μείγμα πήξει στο ψυγείο, προσθέστε λίγο γάλα αμυγδάλου για να επανέλθει η κρεμώδης υφή.

Υλικά

3 φλιτζάνια νερό

1 φλιτζάνι άγλυκο γάλα αμυγδάλου

¼ φλιτζανιού ψιλοκομμένοι χουρμάδες χωρίς κουκούτσι

2 κουταλιές της σούπας εκχύλισμα βανίλιας

½ κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¾ φλιτζανιού farro

½ φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

½ φλιτζάνι φυστικοβούτυρο

3 φλιτζάνια βατόμουρα, χωρισμένα

1 μέτριο νεκταρίνι, ψιλοκομμένο

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Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, συνδυάζουμε τα 3 φλιτζάνια νερό, το 1 φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου, τους χουρμάδες, τη βανίλια, την κανέλα και το αλάτι. Αφήνουμε το μείγμα να πάρει βράση σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ύστερα προσθέτουμε το farro και τη βρώμη. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσει το farro, περίπου 20 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα το φυστικοβούτυρο μέχρι να γίνει λείο και ομοιογενές. Μοιράζουμε περίπου ½ φλιτζάνι από το μείγμα farro σε 4 βαζάκια. Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 10–15 λεπτά. Εν τω μεταξύ, λιώνουμε 2½ φλιτζάνια βατόμουρα σε ένα μέτριο μπολ μέχρι να γίνουν γυαλιστερά και πολτώδη.

Στη συνέχεια προσθέτουμε σε κάθε βαζάκι περίπου ⅓ φλιτζάνι λιωμένα βατόμουρα, στη συνέχεια άλλη μία στρώση από το μείγμα farro (περίπου ½ φλιτζάνι ανά βαζάκι) και ¼ φλιτζανιού νεκταρίνι. Μοιράζουμε τα υπόλοιπα ½ φλιτζανιού βατόμουρα στα βαζάκια. Σερβίρουμε ή αποθηκεύουμε στο ψυγείο έως και 4 ημέρες.