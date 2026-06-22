Οι πιο νόστιμες γεμιστές μελιτζάνες γίνονται στο air fryer

Ιδανικές ως ορεκτικό ή ως χορτοφαγικό κυρίως πιάτο, αυτές οι γεμιστές μελιτζάνες είναι ελαφριές αλλά γεμάτες γεύση.

Αν έχετε όρεξη για ένα νόστιμο, ελαφρύ και πανεύκολο πιάτο, σας προτείνω τις γεμιστές μελιτζάνες στο air fryer. Ετοιμάζονται σε λίγα λεπτά, με ελάχιστα υλικά, και είναι ιδανικές τόσο ως ορεκτικό όσο και ως χορτοφαγικό κυρίως γεύμα. Μια συνταγή με λιωμένο τυρί που τραβάει, και είμαστε σίγουροι ότι θα εντυπωσιάσει όλους στο τραπέζι σας

Πώς να τις σερβίρετε

Αυτές οι γεμιστές μελιτζάνες αποτελούν ένα πλούσιο και ευέλικτο ορεκτικό που ταιριάζει σε κάθε είδους μενού. Απολαύστε τες ζεστές, αφήνοντάς τες να σταθούν για λίγα λεπτά αφού βγουν από το air fryer, ώστε η μοτσαρέλα να γίνει υπέροχα ελαστική και απολαυστική. Είναι όμως εξίσου ιδανικές και ως χορτοφαγικό κυρίως πιάτο, συνοδευμένες από φρέσκο ψωμί και μια δροσερή σαλάτα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πολλά λόγια και ας τις ετοιμάσουμε μαζί.

Υλικά

2 μελιτζάνες

400 γρ. αποφλοιωμένες ντομάτες

125 γρ. μοτσαρέλα

100 γρ. ελιές

1 σκελίδα σκόρδο

Φρέσκος βασιλικός, κατά βούληση

Ρίγανη κατά βούληση

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Αλάτι

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Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις άκρες από τις μελιτζάνες και τις κόβουμε στη μέση. Χαράζουμε τη σάρκα τους με ένα μαχαίρι. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες στον κάδο του air fryer πάνω σε αντικολλητικό χαρτί, τις αλατίζουμε, τις περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνουμε στους 170°C για 20 λεπτά.

Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρουμε το σκόρδο. Προσθέτουμε τις αποφλοιωμένες ντομάτες κομμένες σε κομμάτια, τον βασιλικό και λίγο αλάτι και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά. Όταν οι μελιτζάνες είναι έτοιμες, πιέζουμε ελαφρώς το κέντρο τους με ένα κουτάλι και τις γεμίζουμε με τη σάλτσα ντομάτας. Προσθέτουμε τη μοτσαρέλα σε κύβους, τις ελιές και τη ρίγανη. Τις τοποθετούμε ξανά στο air fryer και τις ψήνουμε στους 170°C για ακόμη 5 λεπτά, μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα. Οι γεμιστές μελιτζάνες μας είναι έτοιμες για σερβίρισμα.

Συμβουλές

Για τη συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ποικιλία μελιτζάνας, αρκεί να μην είναι πολύ μικρή και να μπορεί να γεμιστεί εύκολα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη συνταγή στα γούστα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζαμπόν ή προσούτο. Αν θέλετε πιο έντονη γεύση, αντικαταστήστε τη μοτσαρέλα με καπνιστή προβολόνε ή σκαμόρτσα ή προσθέστε λίγο τριμμένο πεκορίνο στην επιφάνεια. Οι γεμιστές μελιτζάνες διατηρούνται στο ψυγείο μέσα σε αεροστεγές δοχείο. Όταν θελήσετε να τις καταναλώσετε, ζεστάνετέ τες για λίγα λεπτά στο air fryer και θα γίνουν ξανά απολαυστικές, σαν να μόλις βγήκαν από το ψήσιμο.