Panzanella: Η αυθεντική ιταλική σαλάτα με μπαγιάτικο ψωμί που θα λατρέψεις αυτό το καλοκαίρι

Η παραδοσιακή panzanella είναι μία από τις πιο γευστικές και δροσερές ιταλικές σαλάτες που θα λατρέψετε φέτος το το καλοκαίρι.

Η panzanella είναι ένα παραδοσιακό καλοκαιρινό πιάτο της Τοσκάνης, το οποίο έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ιταλία, αποκτώντας πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Πρόκειται για μια αγροτική σαλάτα, που γεννήθηκε ως μια απλή και οικονομική συνταγή αξιοποίησης των υλικών, ώστε να μην πετιέται το μπαγιάτικο ψωμί και οι ώριμες ντομάτες. Παραδοσιακά παρασκευάζεται με το χαρακτηριστικό ανάλατο ψωμί της Τοσκάνης («pane sciocco» ή «pane sciapo»), το οποίο βρέχεται ελαφρώς με νερό και στη συνέχεια αναμειγνύεται με καλοκαιρινά λαχανικά, ελαιόλαδο, ξίδι από λευκό κρασί και φρέσκο βασιλικό. Στην κλασική της μορφή αποτελεί ένα δροσερό ορεκτικό, ενώ υπάρχουν και πιο χορταστικές εκδοχές με βραστά αυγά ή τυρί, που τη μετατρέπουν σε πλήρες γεύμα.

Υλικά

300 γρ. μπαγιάτικο ψωμί

500 γρ. ώριμες ντομάτες

180 γρ. κόκκινα κρεμμύδια

200 γρ. αγγούρι

20 φύλλα φρέσκου βασιλικού

50 γρ. ελαιόλαδο

20 γρ. ξίδι από λευκό κρασί

Αλάτι, κατά βούληση

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

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Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα κόκκινα κρεμμύδια και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Πλένουμε τις ντομάτες και τις κόβουμε σε μέτριους κύβους. Καθαρίζουμε το αγγούρι και το κόβουμε σε κύβους περίπου μισού εκατοστού. Κόβουμε το μπαγιάτικο ψωμί, μαζί με την κόρα, σε ακανόνιστα κομμάτια. Στη συνέχεια το βάζουμε σε ένα σουρωτήρι και το βρέχουμε ελαφρά με λίγο νερό που θα πέφτει σαν ψιλό ντους και όχι με δυνατή ροή, ώστε να μην μουσκέψει υπερβολικά. Ύστερα μεταφέρουμε το ψωμί σε ένα μεγάλο μπολ και το αφρατεύουμε με τα χέρια. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε τις ντομάτες, το αγγούρι, το κρεμμύδι και τα φύλλα βασιλικού, ολόκληρα ή χοντροκομμένα με το χέρι. Διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι, προσθέτουμε το ξίδι από λευκό κρασί και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε την panzanella στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα, αν και ιδανικά όλη τη νύχτα, ώστε να δέσουν οι γεύσεις. Πριν τη σερβίρουμε, την αφήνουμε λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.