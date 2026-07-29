Wrap με κοτόπουλο και χούμους: Το εύκολο γεύμα με υψηλή πρωτεΐνη

Αυτό το φρέσκο και χορταστικό wrap με κοτόπουλο και χούμους συνδυάζει τραγανό αγγούρι και καρότο, δημιουργώντας ένα εύκολο, γευστικό και πλούσιο σε πρωτεΐνη γεύμα

Το wrap με κοτόπουλο, αγγούρι και χούμους είναι μια ισορροπημένη επιλογή που συνδυάζει κρεμώδη υφή, φρεσκάδα και τραγανή αίσθηση. Το πλούσιο σε πρωτεΐνη κοτόπουλο αναμειγνύεται με μια δροσερή σάλτσα γιαουρτιού με λεμόνι και άνηθο, ενώ το χούμους προσθέτει πλούσια γεύση ξηρών καρπών και λειτουργεί σαν το υλικό που ενώνει το κρεμώδες κοτόπουλο με τα φρέσκα λαχανικά, όπως το αγγούρι και το καρότο. Όλα τυλίγονται σε μια μαλακή τορτίγια ολικής άλεσης, δημιουργώντας ένα εύκολο γεύμα που μπορείτε να πάρετε μαζί σας.

Συμβουλές για ένα επιτυχημένο wrap

Για να παραμείνει το wrap καλά τυλιγμένο και να μην ανοίξει, απλώστε πρώτα το χούμους στην τορτίγια πριν προσθέσετε τη γέμιση.

Στεγνώστε καλά το αγγούρι με χαρτί κουζίνας πριν συναρμολογήσετε το wrap, ώστε να απομακρύνετε την περίσσεια υγρασία που μπορεί να το κάνει μαλακό και να χάσει την υφή του.

Αν θέλετε να αλλάξετε το άρωμα των μυρωδικών, μπορείτε να αντικαταστήσετε τον άνηθο με μαϊντανό ή βασιλικό. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τζατζίκι αντί για γιαούρτι για μια πιο έντονη και δροσερή γεύση.

Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε επιπλέον υλικά, όπως σπανάκι, αβοκάντο ή φέτα, για περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ακόμη πιο πλούσια γεύση.

Διατροφική αξία

Το κοτόπουλο αποτελεί πηγή πλήρους πρωτεΐνης, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός. Το στήθος κοτόπουλου έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά, όπως κάλιο, σελήνιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας.

Τα αγγούρια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και λίγες θερμίδες, ενώ προσφέρουν έντονη τραγανή υφή στο wrap. Περιέχουν ενώσεις που ονομάζονται κουκουρμπιτακίνες, οι οποίες έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες και πιθανώς στη μείωση της φλεγμονής.

Η επιλογή τορτίγιας ολικής άλεσης αντί για λευκή τορτίγια προσθέτει περισσότερες φυτικές ίνες στο γεύμα. Παράλληλα, παρέχει υδατάνθρακες που προσφέρουν ενέργεια, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ιδιαίτερα για αθλητές, δραστήριους ενήλικες και παιδιά.

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Υλικά

½ φλιτζάνι μαγειρεμένο κοτόπουλο, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας πλήρες στραγγιστό γιαούρτι

1½ κουταλάκι του γλυκού φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

½ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού

2 κουταλάκια του γλυκού χυμό λεμονιού

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1 τορτίγια ολικής άλεσης

¼ φλιτζανιού χούμους

⅓ φλιτζανιού αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες

¼ φλιτζανιού καρότο κομμένο σε λεπτές λωρίδες

Εκτέλεση

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το κοτόπουλο, το γιαούρτι, τον άνηθο, το ξύσμα λεμονιού, τον χυμό λεμονιού, το πιπέρι και τη σκόνη σκόρδου. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα το κοτόπουλο με το μείγμα. Στη συνέχεια απλώνουμε την τορτίγια σε μια επίπεδη επιφάνεια και απλώνουμε ομοιόμορφα το χούμους σε όλη την επιφάνειά της, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο στις άκρες. Προσθέτουμε από πάνω το μείγμα με το κοτόπουλο, το αγγούρι και το καρότο. Διπλώνουμε τις πλευρές της τορτίγιας προς τα μέσα και τυλίξτε τη σφιχτά ώστε να σχηματιστεί το wrap. Το κόβουμε στη μέση και σερβίρουμε.