Ρολάκια κολοκυθιού με ρικότα: Η εύκολη καλοκαιρινή συνταγή με λίγες θερμίδες

Αυτή η συνταγή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι λίγα, ποιοτικά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυξάνεται η ανάγκη για πιάτα ελαφριά, πολύχρωμα και γρήγορα στην προετοιμασία, που αναδεικνύουν τα εποχικά υλικά χωρίς χρονοβόρες μαγειρικές διαδικασίες. Ανάμεσα στις πιο πρωτότυπες ιδέες βρίσκονται σίγουρα τα ρολάκια κολοκυθιού με ρικότα, μια συνταγή που καταφέρνει να μετατρέψει λίγα και απλά υλικά σε ένα κομψό και απρόσμενα νόστιμο πιάτο.

Οι λεπτές φέτες κολοκυθιού τυλίγουν μια απαλή και αρωματική γέμιση, εμπλουτισμένη με ρικότα, παρμεζάνα, ξύσμα λεμονιού και μυρωδικά, ενώ το μαγείρεμα μαζί με τα ντοματίνια δημιουργεί μια γευστική σάλτσα που κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο λαχταριστό. Τα κολοκύθια είναι από τα πιο δημοφιλή λαχανικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Εκτός από τη διακριτική τους γεύση που αρέσει σχεδόν σε όλους, είναι εξαιρετικά ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αμέτρητες συνταγές.

Μπορούν να ψηθούν στη σχάρα, στον φούρνο, να γεμιστούν ή να προστεθούν ωμά σε σαλάτες. Όταν κοπούν σε πολύ λεπτές φέτες, μπορούν ακόμη και να λειτουργήσουν ως μια εναλλακτική λύση αντί για φρέσκα ζυμαρικά ή φύλλα ζύμης, όπως συμβαίνει σε αυτή τη συνταγή. Διατροφικά, τα κολοκύθια είναι ελαφριά, πλούσια σε νερό και φυσικά χαμηλά σε θερμίδες, χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδανικά όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και προτιμώνται πιο απλά γεύματα. Σε συνδυασμό με τη ρικότα, δημιουργούν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα και την κρεμώδη υφή, προσφέροντας ένα πιάτο χορταστικό και απολαυστικό.

Το μυστικό για τέλεια ρολάκια

Για να πετύχετε όμορφα και εύκολα στο τύλιγμα ρολάκια, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε από το σωστό κόψιμο των κολοκυθιών. Η χρήση ενός μαντολίνου βοηθά ώστε να δημιουργηθούν λεπτές και ομοιόμορφες φέτες, οι οποίες μπορούν να τυλιχτούν χωρίς να σπάσουν. Ένα μικρό μυστικό είναι να πασπαλίσετε τις φέτες κολοκυθιού με λίγο αλάτι και να τις αφήσετε να σταθούν για λίγα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλλουν μέρος των υγρών τους και θα γίνουν πιο μαλακές και ελαστικές. Αφού τις σκουπίσετε με χαρτί κουζίνας, θα είναι έτοιμες να δεχτούν τη γέμιση.

Η κρέμα ρικότας εμπλουτίζεται με παρμεζάνα, κρόκο αυγού, ξύσμα λεμονιού και ένα μείγμα από βασιλικό, σχοινόπρασο και θυμάρι. Το αποτέλεσμα είναι μια αρωματική, φρέσκια και απαλή γέμιση που θυμίζει όλες τις γεύσεις του καλοκαιριού. Αφού τοποθετηθούν στο τηγάνι πάνω από τα ντοματίνια που έχουν σοταριστεί με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σκόρδο και θυμάρι, τα ρολάκια κολοκυθιού μαγειρεύονται απαλά με το καπάκι, απορροφώντας όλα τα αρώματα της σάλτσας.

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Υλικά

2 μικρά κολοκυθάκια ή 1 μεγάλο

200 γρ. ρικότα

1 κρόκος αυγού

2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα

1 λεμόνι ακέρωτο

Φύλλα βασιλικού, σχοινόπρασο και θυμάρι

200 γρ. ντοματίνια

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε τα κολοκύθια σε πολύ λεπτές φέτες με ένα μαντολίνο, πασπαλίστε τα με λίγο αλάτι και τα αφήνουμε να σταθούν για μερικά λεπτά. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη γέμιση ανακατεύοντας τη ρικότα με τον κρόκο αυγού, την τριμμένη παρμεζάνα, λίγο αλάτι και πιπέρι, το ξύσμα λεμονιού, τον ψιλοκομμένο βασιλικό και το σχοινόπρασο. Σκουπίζουμε τις φέτες κολοκυθιού με χαρτί κουζίνας, βάλτε σε κάθε μία ένα κουταλάκι από τη γέμιση και τυλίξτε τις δημιουργώντας τα ρολάκια.

Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε τα ντοματίνια κομμένα στη μέση με λίγο ελαιόλαδο, τη σκελίδα σκόρδου και το θυμάρι. Ύστερα προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, λίγα φύλλα βασιλικού και μαγειρέψτε για λίγα λεπτά. Τοποθετούμε τα ρολάκια μέσα στο τηγάνι, πάνω από τα ντοματίνια, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με λίγη παρμεζάνα. Καλύπτουμε με το καπάκι και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για περίπου 15 λεπτά. Σερβίρουμε τα ρολάκια ζεστά, συνοδεύοντάς τα με τη νόστιμη σάλτσα από ντοματίνια.