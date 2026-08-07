Κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια: Η πιο δροσερή καλοκαιρινή συνταγή

Ένα δροσερό και καλοκαιρινό πιάτο, ιδανικό για πολλές περιστάσεις, εύκολο και γρήγορο στην προετοιμασία αλλά και ιδιαίτερα γευστικό.

Τα κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια είναι η ιδανική επιλογή όταν αναζητάμε ένα φρέσκο και νόστιμο πρώτο πιάτο για τις πιο ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Η απαλή γεύση των γαρίδων συνδυάζεται εξαιρετικά με τη γλυκύτητα των σοταρισμένων κολοκυθιών. Είναι ιδανικά για να τα ετοιμάσουμε από πριν και αποτελούν εξαιρετική επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα στον κήπο, ένα καλοκαιρινό πικνίκ ή ένα γεύμα που μπορούμε να πάρουμε μαζί μας στο γραφείο ή στη θάλασσα.

Η προετοιμασία των κρύων ζυμαρικών με κολοκυθάκια και γαρίδες είναι πανεύκολη: όσο βράζουν τα ζυμαρικά, σοτάρουμε για περίπου 10 λεπτά σε ένα τηγάνι τα κολοκυθάκια κομμένα σε κυβάκια, μαζί με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι. Ξεχωριστά, βράζουμε για λίγο τις κατεψυγμένες γαρίδες σε νερό που κοχλάζει για 2 λεπτά από τη στιγμή που θα ξαναπάρει βράση. Στη συνέχεια τις στραγγίζουμε και τις προσθέτουμε στο τηγάνι με τα κολοκυθάκια, αφήνοντας όλα τα υλικά να αναμειχθούν και να πάρουν γεύση για περίπου 5 λεπτά.

Σε αυτό το σημείο, όσο η σάλτσα κρυώνει, ανακατεύουμε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά με λίγο ελαιόλαδο και τα αφήνουμε επίσης να κρυώσουν για 5-10 λεπτά πριν τα ενώσουμε με τα κρύα πλέον κολοκυθάκια και τις γαρίδες. Ανακατεύουμε καλά και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε, τίποτα δεν είναι πιο εύκολο.

Πώς να σερβίρετε τα κρύα ζυμαρικά

Τα κρύα ζυμαρικά με κολοκυθάκια και γαρίδες είναι ιδανικά για να τα ετοιμάσετε λίγο νωρίτερα πριν από το σερβίρισμα. Είναι εξαιρετική επιλογή για ένα καλοκαιρινό γεύμα σε εξωτερικό χώρο, για ένα πικνίκ με παρέα στην εξοχή ή στη θάλασσα, αλλά και ως γεύμα που μπορείτε να πάρετε μαζί σας στο γραφείο. Με λίγα λόγια, αυτά τα κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια αξίζει να μπουν στο καλοκαιρινό μας βιβλίο συνταγών. Ας τα ετοιμάσουμε μαζί.

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Υλικά

320 γρ. ζυμαρικά

3 κολοκυθάκια

250 γρ. κατεψυγμένες γαρίδες

ελαιόλαδο

αλάτι (όσο χρειάζεται)

Εκτέλεση

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό. Παράλληλα, ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, προσθέτουμε τα κολοκυθάκια κομμένα σε κυβάκια και λίγο αλάτι, ανακατεύουμε καλά και τα σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 10-15 λεπτά. Στο μεταξύ, βράζουμε τις γαρίδες σε νερό που κοχλάζει για 2 λεπτά από τη στιγμή που θα ξαναρχίσει ο βρασμός.

Στραγγίζουμε τις μαγειρεμένες γαρίδες και τις προσθέτουμε στο τηγάνι με τα κολοκυθάκια. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τα υλικά να μαγειρευτούν μαζί για περίπου 5 λεπτά, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις Όταν τα ζυμαρικά είναι έτοιμα και έχουν βράσει al dente, τα στραγγίζουμε σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν για 5-10 λεπτά. Όταν όλα τα υλικά έχουν κρυώσει, προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο μείγμα με τα κολοκυθάκια και τις γαρίδες και ανακατεύουμε καλά. Τα κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια είναι έτοιμα για απόλαυση. Καλή όρεξη.

Συμβουλές

Είναι σημαντικό να αφήσουμε να κρυώσουν καλά τόσο τα ζυμαρικά όσο και το μείγμα με τα κολοκυθάκια και τις γαρίδες πριν τα ενώσουμε, ώστε να έχουμε ένα πραγματικά δροσερό πιάτο και όχι ένα χλιαρό αποτέλεσμα. Για να γίνουν τα κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια ακόμη πιο νόστιμα, μπορούμε να προσθέσουμε ντοματίνια κομμένα στη μέση, τα οποία χαρίζουν φρεσκάδα και περισσότερο χρώμα στο πιάτο.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες μπορούν να αντικατασταθούν με φρέσκες, ήδη καθαρισμένες γαρίδες. Για διαφορετικό άρωμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δυόσμο αντί για βασιλικό, δημιουργώντας ένα εξίσου αρωματικό και ευχάριστο αποτέλεσμα!

Συντήρηση

Τα κρύα ζυμαρικά με γαρίδες και κολοκυθάκια διατηρούνται στο ψυγείο, σε αεροστεγές δοχείο, για έως και 24 ώρες. Συνιστάται λοιπόν να τα προετοιμάζετε λίγο πριν από την κατανάλωσή τους και να αποφεύγετε να τα διατηρείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν περισσέψουν μετά το γεύμα. Αν τα ετοιμάσετε από πριν για ένα γεύμα εκτός σπιτιού, είναι καλύτερο να τα διατηρήσετε σε ισοθερμική τσάντα μέχρι τη στιγμή που θα τα απολαύσετε.