Μεξικάνικη σάλτσα ντομάτας: Η δροσερή και πικάντικη συνταγή που θα απογειώσει τα καλοκαιρινά σας γεύματα

Μια εύκολη και δροσερή συνταγή με φρέσκες ντομάτες, λάιμ, κόλιανδρο και πιπεριά που θα δώσει ένταση και άρωμα σε κάθε καλοκαιρινό τραπέζι.

Αν έχετε διάθεση για μια βραδιά με τεκίλα, πολλή μουσική και φίλους, δεν έχετε παρά να ετοιμάσετε ένα ξεχωριστό μενού tex-mex. Ξεκινήστε λοιπόν από τις τορτίγιες – προσοχή, δεν πρέπει να τις μπερδεύουμε με τις ισπανικές tortillas de patatas – για να φτιάξετε λαχταριστά fajitas, άφθονο γουακαμόλε και φυσικά μια πλούσια μεξικάνικη σάλτσα ντομάτας. Η τελευταία δεν πρέπει να λείπει γενικά από το βιβλίο συνταγών του καλοκαιριού. Φανταστείτε τη δροσερή και ελαφρώς πικάντικη γεύση της πάνω σε τραγανές μπρουσκέτες, να εμπλουτίζει μια σαλάτα ή να συνοδεύει νόστιμα σουβλάκια κρέατος.

Αν χρειάζεται να ετοιμάσετε γρήγορα ένα καλοκαιρινό τραπέζι, μπορείτε επίσης να τη χρησιμοποιήσετε για να δώσετε γεύση σε μια σαλάτα ζυμαρικών, που είναι απαραίτητη σε τέτοιες περιστάσεις. Μετά από όλες αυτές τις ιδέες, το μόνο που μένει είναι να φορέσετε την ποδιά σας και να ετοιμάσετε αυτή τη μοναδική συνταγή.

Υλικά

250 γρ. ώριμες ντομάτες

1 καυτερή πιπεριά

1 κρεμμύδι λευκό

1 λάιμ

15 γρ. φρέσκο κόλιανδρο

Αλάτι, όσο χρειάζεται

Ελαιόλαδο, όσο επιθυμείτε

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Εκτέλεση

Για να φτιάξουμε τη μεξικάνικη σάλτσα ντομάτας, ξεκινάμε πλένοντας καλά τις ντομάτες και αφαιρώντας το κοτσάνι. Στη συνέχεια τις κόβουμε πρώτα σε φέτες και έπειτα σε πολύ μικρούς κύβους. Συνεχίζουμε με την καυτερή πιπεριά. Την πλένουμε καλά, αφαιρούμε το κοτσάνι και τα εσωτερικά σπόρια και στη συνέχεια την ψιλοκόβουμε. Βάζουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες και την πιπεριά σε ένα μπολ.

Πλένουμε και στεγνώνουμε απαλά τον κόλιανδρο, τον ψιλοκόβουμε και τον προσθέτουμε στο μείγμα. Στη συνέχεια καθαρίζουμε καθαρίστε ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι κάνοντας πρώτα οριζόντιες χαρακιές και στη συνέχεια κάθετες, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ομοιόμορφο ψιλοκομμένο αποτέλεσμα. Ύστερα το προσθέτουμε στο μπολ μαζί με το ξύσμα από το καλά πλυμένο και στεγνωμένο λάιμ. Στη συνέχεια στύβουμε το λάιμ, σουρώνουμε τον χυμό και τον προσθέτουμε στη σάλτσα. Ρίχνουμε αλάτι και λίγο ελαιόλαδο, ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά και σερβίρουμε τη μεξικάνικη σάλτσα ντομάτας.

Συντήρηση

Αφού την ετοιμάσετε, μπορείτε να διατηρήσετε τη μεξικάνικη σάλτσα ντομάτας σε μπολ ή σε αεροστεγές δοχείο για 1 ημέρα στο ψυγείο. Δεν συνιστάται η κατάψυξή της.