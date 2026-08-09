Η πιο εύκολη συνταγή για λαχταριστό ψητό καλαμπόκι στο air fryer

Ένα εύκολο και γευστικό καλοκαιρινό σνακ που ετοιμάζεται με λίγα υλικά και γίνεται απολαυστικό μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Ανάμεσα στις αμέτρητες συνταγές που μπορείτε να ετοιμάσετε με το air fryer, υπάρχει μία ιδιαίτερα απλή, γρήγορη και γευστική: Το καλαμπόκι στο air fryer. Για αυτή τη γρήγορη συνταγή δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, πέρα από τον καθαρισμό των καλαμποκιών (αν χρησιμοποιήσετε φρέσκα, όπως κάναμε εμείς). Στη συνέχεια, χρειάζονται μόλις περίπου 20 λεπτά μαγειρέματος μέχρι να μπορέσετε να απολαύσετε τα ψητά καλαμπόκια σας.

Το πρώτο βήμα είναι να καθαρίσετε καλά τα καλαμπόκια, αφαιρώντας τα εξωτερικά φύλλα και τις ίνες. Στη συνέχεια, τα αλείφετε με αρκετό ελαιόλαδο (χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή απλά τα χέρια σας) και τέλος τα πασπαλίζετε με αλάτι, το οποίο χάρη στο λάδι θα κολλήσει καλά πάνω τους. Είστε ήδη έτοιμοι για ψήσιμο. Τοποθετήστε τα καλαμπόκια στον κάδο του air fryer, αφήνοντας λίγη απόσταση μεταξύ τους, και ψήστε στους 190°C για 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, θυμηθείτε να τα γυρίζετε ανά διαστήματα, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές.

Πώς να σερβίρετε το ψητό καλαμπόκι

Αυτή η συνταγή, εκτός από πολύ νόστιμη, είναι και ιδιαίτερα ευέλικτη, καθώς μπορεί να σερβιριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ταιριάζει ιδανικά ως finger food για ένα σπιτικό aperitivo. Αρκεί να κόψετε τα καλαμπόκια σε τρία ή περισσότερα κομμάτια και να τα σερβίρετε με οδοντογλυφίδες. Μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα πρωτότυπο ορεκτικό για ένα καλοκαιρινό μενού ή απλά να το απολαύσετε ολόκληρο σαν ένα αλμυρό και χορταστικό σνακ. Έτοιμοι να το ετοιμάσουμε μαζί; Ας ξεκινήσουμε.

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Υλικά

2 καλαμπόκια

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

Ψιλό αλάτι, όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Αρχικά καθαρίζουμε τα καλαμπόκια αφαιρώντας τα εξωτερικά φύλλα, τα «γένια» και τις ίνες. Τα τοποθετούμε στον πάγκο εργασίας και τα αλείφουμε καλά με λίγο ελαιόλαδο σε όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια προσθέτουμε αλάτι σε κάθε καλαμπόκι, απλώνοντάς το σε όλη την επιφάνειά του. Τοποθετούμε τα καλαμπόκια στον κάδο του air fryerκαι ψήνουμε στους 190°C για 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, τα γυρίζουμε ανά διαστήματα ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Τα καλαμπόκια είναι έτοιμα: Μια πανεύκολη, αλλά πραγματικά νόστιμη και απολαυστική συνταγή.

Συμβουλές για αντικαταστάσεις και παραλλαγές

Μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, δηλαδή την εποχή της συγκομιδής, μπορείτε να βρείτε αρκετά εύκολα φρέσκα καλαμπόκια στα οπωροπωλεία. Αν όμως δεν βρείτε φρέσκα καλαμπόκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα έτοιμα προβρασμένα σε συσκευασία κενού αέρος. Επειδή όμως είναι ήδη μαγειρεμένα, χρειάζονται λιγότερο χρόνο ψησίματος. Σε αυτή την περίπτωση ψήστε τα για 8-10 λεπτά και στη συνέχεια ελέγξτε αν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ψησίματος. Αν χρειάζεται, συνεχίστε το ψήσιμο για λίγα ακόμη λεπτά.

Όσον αφορά τα καρυκεύματα, είναι πολύ απλά, ώστε να πρωταγωνιστεί η φυσική γεύση του καλαμποκιού. Ωστόσο, μπορείτε φυσικά να τα εμπλουτίσετε με περισσότερα αρώματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα αρωματικό λάδι με πιπεριά τσίλι και σκόνη σκόρδου. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε άλλα μπαχαρικά, όπως πιπέρι και πάπρικα, ή μυρωδικά όπως δεντρολίβανο. Μια ακόμη κλασική και πολύ απλή παραλλαγή είναι το ψητό καλαμπόκι με βούτυρο: προσθέστε βούτυρο μετά το ψήσιμο και ολοκληρώστε με λίγο αλάτι.