Ψητή ρικότα με ντοματίνια στο air fryer για ένα πιάτο γεμάτο γεύση

Η ρικότα αποκτά υπέροχη βελούδινη υφή και διακριτικά καπνιστή γεύση, ενώ τα ψητά ντοματίνια χαρίζουν γλυκύτητα και άρωμα.

Αν έχετε λίγο χρόνο αλλά θέλετε να ετοιμάσετε ένα πλήρες και νόστιμο πιάτο σε λιγότερο από μισή ώρα, η ρικότα με ντοματίνια στο air fryer είναι η ιδανική λύση. Χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να έχεις έτοιμο ένα νόστιμο κυρίως πιάτο, το οποίο μπορείς να απολαύσεις αμέσως ή να πάρεις μαζί σου για το μεσημεριανό στη δουλειά.

Η ρικότα είναι ένα από τα υλικά που αξίζει να έχουμε πάντα στο ψυγείο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνοδεύσει ζυμαρικά ή να μετατραπεί σε ένα γρήγορο και διαφορετικό πιάτο όπως το σημερινό. Όταν ψήνεται στο air fryer, αποκτά πιο συμπαγή αλλά ταυτόχρονα βελούδινη υφή και μια διακριτική καπνιστή γεύση, η οποία ταιριάζει εξαιρετικά με τη γλυκόξινη γεύση των ψητών ντοματινιών. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε το συγκεκριμένο μείγμα ως σάλτσα για ένα γρήγορο πιάτο ζυμαρικών. Αρκεί να πολτοποιήσετε όλα τα υλικά μαζί αφού ψηθούν ή να λιώσετε τη ρικότα χοντροκομμένα με ένα πιρούνι. Ταιριάζει εξαιρετικά και ως συνοδευτικό για ένα πιάτο κουσκούς ή ως γέμιση για δύο φέτες φρυγανισμένου ψωμιού.

Υλικά

1 ρικότα, 100 γρ.

200 γρ. ντοματίνια

½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα, προαιρετικά

Αρωματικά βότανα, όσο χρειαστεί

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, όσο χρειαστεί

Φρέσκος βασιλικός, όσο χρειαστεί

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Εκτέλεση

Πλένουμε τα ντοματίνια και τα κόβουμε στη μέση κατά μήκος. Στη συνέχεια τα βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι και τα καρυκεύουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο αποξηραμένο μείγμα αρωματικών βοτάνων ή φρέσκα ψιλοκομμένα μυρωδικά. Προσθέτουμε επίσης λίγη καπνιστή πάπρικα, αν θέλουμε. Ανακατεύουμε καλά ώστε να κατανεμηθούν ομοιόμορφα τα υλικά.

Σε ένα μικρό ταψάκι που χωράει στον κάδο του air fryer τοποθετούμε τη ρικότα και γύρω της τα ντοματίνια, κατά προτίμηση με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Αν έχει μείνει λάδι και καρυκεύματα στο μπολ με τα ντοματίνια, τα περιχύνουμε πάνω από τα υλικά στο ταψάκι. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C για 4 λεπτά και στη συνέχεια ψήνουμε για 15 λεπτά, χωρίς να ανακατέψουμε. Το πιάτο σερβίρεται ιδανικά ζεστό, αμέσως μετά το ψήσιμο, αλλά μπορεί να καταναλωθεί και κρύο την επόμενη ημέρα. Πριν το σερβίρισμα, προσθέτουμε φρέσκο βασιλικό και συνοδεύουμε με λίγο φρυγανισμένο ψωμί.