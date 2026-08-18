Κους κους με κολοκυθάκια, σολομό και ρόκα: Ένα δροσερό καλοκαιρινό γεύμα, ιδανικό για την παραλία

Η διάθεση να ανάψουμε την κουζίνα είναι πραγματικά περιορισμένη και είναι φυσικό να αναζητούμε δροσερές, ελαφριές και πρακτικές συνταγές που ετοιμάζονται εύκολα.

Αν ψάχνετε μια καλοκαιρινή ιδέα που μπορείτε να ετοιμάσετε από πριν και να απολαύσετε οπουδήποτε, αυτή είναι μια συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε. Είναι επίσης μια εξαιρετική επιλογή για εκείνες τις ημέρες που δεν ξέρετε τι να ετοιμάσετε για βραδινό. Ετοιμάζεται σε ελάχιστο χρόνο, μπορεί να παρασκευαστεί από πριν και, αφού μείνει για λίγες ώρες στο ψυγείο, γίνεται ακόμη πιο νόστιμο, καθώς όλες οι γεύσεις έχουν τον χρόνο να αναμειχθούν και να αναδειχθούν.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτού του πιάτου είναι η πρακτικότητά του. Διατηρείται εύκολα στο ψυγείο, μεταφέρεται απλά σε ένα αεροστεγές δοχείο και αποτελεί μια ιδανική λύση για όποιον θέλει ένα ολοκληρωμένο γεύμα χωρίς να στερείται την ελαφριά αίσθηση που αναζητούμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι ιδανικό να το ετοιμάσετε από το προηγούμενο βράδυ και να το βάλετε σε ισοθερμική τσάντα για μια ημέρα στη θάλασσα. Είναι επίσης εξαιρετικό για να το πάρετε στο γραφείο, σε μια εκδρομή ή για ένα γεύμα σε εξωτερικό χώρο. Δεν χρειάζεται να το ζεστάνετε, διατηρεί τη γεύση και την υφή του και σας επιτρέπει να οργανώσετε τα γεύματά σας για τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και όταν έχετε ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο.

Υλικά

2 ποτήρια νερό των 200 ml

2 γεμάτα ποτήρια κους κους, χρησιμοποιώντας το ίδιο ποτήρι που χρησιμοποιήσατε για το νερό

2 κολοκυθάκια

150 γρ. σολομός

Μια χούφτα ρόκα

1 λεμόνι

Μερικά φύλλα μέντας και βασιλικού

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.cosatipreparopercena.com

Εκτέλεση

Βράζουμε πρώτα το νερό με μια πρέζα αλάτι. Στη συνέχει το ρίχνουμε πάνω από το κους κους που έχουμε τοποθετήσει σε ένα μπολ. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και το σκεπάζουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, το ξεσκεπάζουμε και το ανακατεύουμε με ένα πιρούνι.

Πλένουμε τα κολοκυθάκια και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες, κατά μήκος ή σε ροδέλες. Τα αλείφουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε καλά προθερμασμένη σχάρα ή σχαροτήγανο για περίπου 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν όμορφες γραμμές από το ψήσιμο. Τα αποσύρουμε και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά να κρυώσουν πριν τα προσθέσουμε στο κους κους. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά και τα βάζουμε στο ψυγείο, ώστε να προλάβει να απορροφήσει τις γεύσεις και να γίνει ακόμη πιο νόστιμο. Μπορείτε να το ετοιμάσετε ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ. Καλή απόλαυση.