Ξεχάστε το τηγάνι: Ο γαύρος γίνεται απίστευτα τραγανός στο air fryer

Ένα θαλασσινό πιάτο ιδανικό και ως ορεκτικό, πανεύκολο και γρήγορο στην προετοιμασία, με αυτή την πεντανόστιμη συνταγή στο air fryer.

Ο γαύρος είναι από εκείνα τα ψάρια που δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν πραγματικά νόστιμα. Με λίγα και απλά υλικά, μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα τραγανό, χρυσαφένιο πιάτο που ταιριάζει εξίσου καλά σε ένα καθημερινό τραπέζι, αλλά και ως ορεκτικό σε ένα πιο πλούσιο γεύμα με θαλασσινά. Και αν μέχρι τώρα τον είχατε συνδέσει κυρίως με το τηγάνι, αυτή η συνταγή έρχεται να αλλάξει λίγο τα δεδομένα.

Με το air fryerμπορούμε να ετοιμάσουμε παναρισμένα φιλέτα γαύρου που γίνονται εξωτερικά υπέροχα τραγανά και χρυσαφένια, ενώ στο εσωτερικό παραμένουν ζουμερά και νόστιμα. Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε το ψάρι σε μπόλικο λάδι, ούτε να λερώσουμε την κουζίνα όπως συμβαίνει με το παραδοσιακό τηγάνισμα. Λίγο ελαιόλαδο αρκεί για να βοηθήσει το πανάρισμα να πάρει όμορφο χρώμα και να δημιουργήσει αυτή την απολαυστική κρούστα που κάνει τον γαύρο τόσο λαχταριστό.

Η διαδικασία είναι επίσης πολύ απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Τα καθαρισμένα φιλέτα γαύρου περνούν πρώτα από αυγό με λεμόνι και στη συνέχεια από τριμμένη φρυγανιά, ώστε να αποκτήσουν μια ομοιόμορφη και τραγανή επικάλυψη. Μπαίνουν στο air fryer χωρίς να επικαλύπτονται και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά είναι έτοιμα για το τραπέζι.

Το αποτέλεσμα είναι ένας διαφορετικός τρόπος να απολαύσουμε τον γαύρο, πιο εύκολος και πρακτικός για τις ημέρες που θέλουμε κάτι γρήγορο, νόστιμο και με θαλασσινή γεύση. Σερβίρετέ τον ζεστό, με άφθονο λεμόνι και μια δροσερή σαλάτα στο πλάι, και δύσκολα θα μείνει πιάτο στο τραπέζι.

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Υλικά

120 γρ. φιλέτα γαύρου

1 αυγό

Χυμός από ½ λεμόνι

Τριμμένη φρυγανιά, όσο χρειάζεται

Ελαιόλαδο, όσο χρειάζεται

Ψιλό αλάτι, όσο χρειάζεται

Εκτέλεση

Σπάμε το αυγό σε ένα μπολ, προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι. Βουτάμε τα φιλέτα γαύρου στο χτυπημένο αυγό και τις αφήνουμε να πάρουν γεύση για περίπου δέκα λεπτά. Στη συνέχεια περνάμε τα φιλέτα ψαριού από ένα πιάτο με τριμμένη φρυγανιά, πανάροντάς τα καλά. Ύστερα τα τοποθετούμε, χωρίς να επικαλύπτονται, στον κάδο του air fryer, έχοντας στρώσει στον πάτο αντικολλητικό χαρτί. Ρίχνουμε από πάνω λίγο ελαιολάδου και ψήνουμε στους 180 °C για 12 λεπτά. Καλή απόλαυση.