Γαρίδες κοκτέιλ: Ένα γευστικό ταξίδι πίσω στα ’60s

Το αγαπημένο ρετρό ορεκτικό με γαρίδες, ροζ σάλτσα και μια σύγχρονη πινελιά που χαρίζει ακόμη περισσότερη νοστιμιά.

Οι γαρίδες κοκτέιλ έχουν ρίζες στις ΗΠΑ και συνδέονται ήδη με τη δεκαετία του 1950, ενώ στη Βρετανία το συγκεκριμένο πιάτο έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 1960. Οι γαρίδες με ροζ σάλτσα παραμένουν ένα διαχρονικό φαγητό και, παρά την έντονα vintage αύρα τους, δεν μπορούν να λείπουν από το τραπέζι των πιο ξεχωριστών συγκεντρώσεων.

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Όλοι κρατούν στις αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας εικόνες από αυτό το κοκτέιλ γαρίδας, που παρουσιαζόταν με τους πιο διαφορετικούς και ευφάνταστους τρόπους, ακριβώς όπως επέβαλλε η αισθητική εκείνης της εποχής.

Η προετοιμασία είναι, σε γενικές γραμμές, απλή και εδώ θα τη δούμε και σε μια πιο σύγχρονη, ανανεωμένη εκδοχή. Οι γαρίδες μαρινάρονται με μπαχαρικά και στη συνέχεια ψήνονται στη φριτέζα αέρος, δίνοντας σε αυτό το κρύο ορεκτικό μια πιο μοντέρνα πινελιά. Ακριβώς επειδή η συνταγή είναι απλή και χρειάζεται λίγα υλικά, είναι εύκολο να παίξουμε με τις γεύσεις χωρίς να αλλοιώσουμε την αρχική ιδέα.

Κάθε φορά που τις ετοιμάζουμε, είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας το τραπέζι στο σπίτι των γονιών μου, στρωμένο στην εντέλεια, με εκείνη τη γλυκιά ανυπομονησία για κάποιον αγαπημένο καλεσμένο που αναμένεται να φτάσει, τη μουσική της Cindy Lauper να ακούγεται στο βάθος, το κέρμα για το τηλέφωνο πάντα στην τσέπη του τζιν και τη ζώνη El Charro να κρατάει —φυσικά— το παντελόνι στη θέση του. Με λίγα λόγια, αυτή η συνταγή είναι ένα ταξίδι στον χρόνο και ίσως, περισσότερο από μια ματιά στο παρελθόν.

pexels

Υλικά

350 γρ. καθαρισμένες γαρίδες

1 λάιμ ή λεμόνι

1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα, γλυκιά ή καυτερή

1 κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

1 κουταλιά της σούπας κέτσαπ

1 κουταλιά της σούπας κονιάκ

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις γαρίδες, αν δεν τις έχουμε αγοράσει ήδη καθαρισμένες. Με μια οδοντογλυφίδα χαράζουμε ελαφρά την πλάτη της γαρίδας και αφαιρούμε το μαύρο εντεράκι, τραβώντας το προσεκτικά. Αν θέλουμε, αφού ολοκληρώσουμε το καθάρισμα, μπορούμε να χαράξουμε με ένα μαχαίρι ολόκληρη την πλάτη, ώστε οι γαρίδες να κατσαρώσουν περισσότερο κατά το ψήσιμο. Ξεπλένουμε τις γαρίδες για λίγες στιγμές με πολύ κρύο ή παγωμένο νερό.

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο κλασικός είναι να ζεματίσουμε τις γαρίδες σε αλατισμένο νερό, στο οποίο έχουμε προσθέσει τον χυμό από μισό λεμόνι ή λάιμ, για 3-4 λεπτά, ή να τις μαγειρέψουμε στον ατμό. Αν, όμως, θέλουμε ένα πιο ιδιαίτερο και γευστικό αποτέλεσμα, τοποθετούμε τις καθαρισμένες γαρίδες σε ένα δοχείο που κλείνει καλά. Στύβουμε πάνω από τις γαρίδες μισό λάιμ και προσθέτουμε την πάπρικα και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά, κλείνουμε το δοχείο και αφήνουμε τις γαρίδες να μαριναριστούν στο ψυγείο για 30-60 λεπτά.

Βγάζουμε τις γαρίδες από τη μαρινάδα, τις στραγγίζουμε και τις τοποθετούμε σε ένα μικρό ταψάκι στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί, χωρίς να επικαλύπτονται. Τις ψήνουμε στη φριτέζα αέρος στους 180°C για 8 λεπτά. Τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα κοκτέιλ (ή ροζ σάλτσα), ανακατεύοντας τις τέσσερις κουταλιές της σούπας μαγιονέζα με το κέτσαπ και το κονιάκ.Προσθέτουμε τις γαρίδες στη σάλτσα, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί και να ενωθούν οι γεύσεις στο ψυγείο για μερικές ώρες. Σερβίρουμε τις γαρίδες κοκτέιλ πάνω σε φύλλα φρέσκιας πράσινης σαλάτας, σε μικρά μπολ ή ποτήρια τύπου Martini. Αν θέλουμε, γαρνίρουμε με αβοκάντο ή με μια φέτα λάιμ, ώστε κάθε καλεσμένος να μπορεί να προσθέσει λίγο χυμό στις γαρίδες τη στιγμή που θα τις απολαύσει.