Η γωνιά της Ελλάδος ιδανική για πεζοπόρους και φυσιολάτρες, που αποθεώνει ο Guardian

Τα γοητευτικά τοπία της βορειοδυτικής Ελλάδας που αποθεώνει ο Guardian για εναλλακτικές διακοπές.

Φύση, γαστρονομία και αυθεντικότητα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το μοναδικό και γοητευτικό τοπίο και την άγρια ομορφιά της περιοχής των Πρεσπών. Εκεί που όλα κυλούν με ηρεμία και υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μακριά από όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα.

Ένας παράδεισος στον οποίο βρίσκεται σε μια ώρα με το αυτοκίνητο, από τις πόλεις της Φλώρινας και της Καστοριάς, οι δύο λίμνες Πρέσπες εκτείνονται στα σύνορα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, που ήταν κάποτε ενωμένες. Οι δυο λίμνες καλύπτουν μια τεράστια έκταση 300 τ.χλμ στο δυτικό τμήμα της Φλώρινας.

