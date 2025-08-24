Lonely Planet: Οι ιδανικοί προορισμοί ταξιδιού παγκοσμίως για νέους

Από την Ελλάδα μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, αυτά είναι τα 10 καλύτερα μέρη για να ταξιδέψετε στη δεκαετία των 20 σύμφωνα με το Lonely Planet.

Για πολλούς η δεκαετία των 20, είναι η καλύτερη για να βρει κανείς τον εαυτό του και να τον γνωρίσει ουσιαστικά. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε είναι φυσικά τα ταξίδια σε όλα τα μέρη της γης. Γι’ αυτό ο διάσημος ταξιδιωτικός οδηγός Lonely Planet δημοσίευσε έναν κατάλογο προορισμών που ξεχώρισαν συνεργάτες και συγγραφείς του, ο οποίος περιλαμβάνει τα καλύτερα μέρη για να ταξιδέψει κανείς σε αυτήν τη δημιουργική δεκαετία. Στη λίστα βρίσκουμε από τις ακτές της Ελλάδας, μέχρι αμπελώνες της Αμερικής και εξωτικά μέρη της Ασίας.

Τα top 10 μέρη για να ταξιδέψετε στα 20

Η νούμερο ένα χώρα στη λίστα είναι η Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό οδηγό, η Σρι Λάνκα είναι ιδανική για ομαδικές εκδρομές, ενώ παράλληλα είναι προσιτή οικονομικά. Από το ένδοξο πέτρινο φρούριο στη Sigiriya και τον Ναό στην Kandy μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της Mirissa, η Σρι Λάνκα είναι ένας από εκείνους τους προορισμούς όπου μπορείτε πραγματικά να οργανώσετε ένα ποικίλο πρόγραμμα. Επιπλέον, προσφέρει και μερικά από τα καλύτερα σημεία για surfing στη Νότια Ασία.

