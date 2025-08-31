Σαλαμίνα: Η τέλεια απόδραση στο μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού και κοντινότερο στην Αθήνα

Κυριολεκτικά μια ανάσα από την Αθήνα, η Σαλαμίνα είναι το νησί μας ταξιδεύει από την αρχαία ιστορία της Ελλάδας μέχρι τον 20ο αιώνα.

Το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού και κοντινότερο στην Αθήνα, η Σαλαμίνα, ή Κούλουρη όπως ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, αποτελεί ιδανική απόδραση για μία ή και περισσότερες μέρες για βόλτα, μπάνιο, ψαρικά και επίσκεψη σε αξιοθέατα. Το ταξίδι από το Πέραμα διαρκεί μόλις 15 λεπτά με το φέρι μποτ και τα δρομολόγια μέσα στην ημέρα εκτελούνται κάθε τέταρτο.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το νησί πήρε το όνομά του από τον Κυχρέα, που ήθελε να τιμήσει τη μητέρα του Σαλαμίνα, κόρη του ποτάμιου θεού Ασωπού και αδελφή της νεράιδας Αίγινας. Η Σαλαμίνα μεταφέρθηκε εκεί από τον Ποσειδώνα που την ερωτεύτηκε και γέννησε τον Κυχρέα σε αυτόν τον τόπο.

Η ιστορία της Σαλαμίνας είναι συνυφασμένη με τον ομηρικό ήρωα Αίαντα τον Τελαμώνιο, βασιλιά του νησιού, αλλά και με την ένδοξη Ναυμαχία του 480 π.Χ., ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες. Κάθε Σεπτέμβριο, πραγματοποιείται αναπαράσταση της ναυμαχίας μαζί με άλλες εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί. Το ιστορικό ενδιαφέρον δεν σταματά στην αρχαιότητα, καθώς ο αγωνιστής της Επανάστασης του 1821, Γεώργιος Καραϊσκάκης έδρασε και ζήτησε να ταφεί εδώ, ενώ ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στο νησί.

Τι να δείτε και να κάνετε στη Σαλαμίνα

