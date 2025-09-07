Αυτός είναι ο κορυφαίος φθινοπωρινός προορισμός για το 2025. Δικαίως

Οι αναζητήσεις για την Ελβετία, αυξήθηκαν κατά 367%. Αυτό και μόνο τα λέει όλα

Τώρα που το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανώσουμε ένα ταξίδι σε κάποιον φθινοπωρινό προορισμό. Να έχουμε και κάτι να περιμένουμε, δηλαδή. Αν αναρωτιέσαι ποιο μέρος είναι ιδανικό, τότε να σου πούμε πως το Pinterest Fall Trend Report 2025 ανέδειξε τον καλύτερο φθινοπωρινό προορισμό, χωρίς βέβαια να μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Αξίζει και με το παραπάνω.

Σύμφωνα με την έκθεση του Pinterest Fall Trend Report 2025, που δημοσιεύτηκε και στο Travel + Leisure, η Ελβετία αναδείχθηκε ένας ονειρικός προορισμός για φθινοπωρινά ταξίδια. Μάλιστα, οι αναζητήσεις για την ελβετική ύπαιθρο αυξήθηκαν κατά 367%, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στην Ελβετία, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος θεωρούνται συνήθως low season. Αυτό σημαίνει λιγότερα πλήθη και περισσότερες ευκαιρίες για να απολαύσει κανείς τα μοναδικά τοπία και τις δραστηριότητες που προσφέρει η χώρα. Όπως για παράδειγμα, πεζοπορία στην κοιλάδα Ενγκατίν, εξερεύνηση των ακτών της λίμνης στο Ιντερλάκεν ή απόλαυση της πανοραμικής θέας από το τελεφερίκ του βουνού, καθώς και επίσκεψη στο χωριό χωρίς αυτοκίνητα Στος, που είναι προσβάσιμο μέσω του πιο απότομου τελεφερίκ στον κόσμο. Ακόμα και εξερεύνηση του γραφικού απεντσέλ ενός ακόμη χωριού χωρίς αυτοκίνητα, γεμάτο καταπράσινα λιβάδια.

pexels

Πέρα από την Ελβετία, οι ταξιδιώτες αναζήτησαν και άλλους προορισμούς βγαλμένους από καρτ ποστάλ, όπως η ύπαιθρος της Σκωτίας, της Γερμανίας και οι εξοχικές κατοικίες στην αγγλική ύπαιθρο. Εστίασαν σε παραμυθένια μέρη όπως το Εδιμβούργο -με τις αμέτρητες φθινοπωρινές διαδρομές του μέσα στα φύλλα και τα ζεστά παραδοσιακά παμπ- καθώς και τα Κότσγουολντς, μια περιοχή γεμάτη γραφικά χωριά όπως το Castle Combe, το Bibury και το Stow-on-the-Wold.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί πως το φθινοπωρινό ταξίδι σε «ενδιάμεσες περιόδους» μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι κατά 57% υψηλότερες όταν γίνεται κράτηση την εβδομάδα των Χριστουγέννων, σε σύγκριση με την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

