Τα 5 χωριά για φθινοπωρινές αποδράσεις: Μαγευτικά τοπία, φυσιολατρικές δραστηριότητες και παραδοσιακό φαγητό

Από τα Ζαγοροχώρια μέχρι την Ορεινή Αρκαδία, αυτά είναι τα 5 γραφικά χωριά που είναι ιδανικά για τα πρώτα φθινοπωρινά Σαββατοκύριακα.

Το φθινόπωρο είναι μια ανάσα μακριά και τα Σαββατοκύριακα που έρχονται είναι ό,τι πρέπει για αναζωογονητικές αποδράσεις στη φύση. Για τους λάτρεις των ορεινών εξορμήσεων, διαλέξαμε 5 υπέροχα χωριά, από τα Ζαγοροχώρια μέχρι την Ορεινή Αρκαδία, που είναι ιδανικά για εκδρομές αυτή την εποχή. Πλατανοσκέπαστες πλατείες, πέτρινα καλντερίμια, δάση, λίμνες και παραδοσιακά ταβερνάκια φτιάχνουν το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση και ηρεμία.

Ελληνικό, Αρκαδία

Λιγότερο γνωστό χωριό, ανάμεσα στη Στεμνίτσα και την Καρύταινα, το Ελληνικό, χτισμένο πάνω σε τρεις λόφους στα 700 μ. υψόμετρο, στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Μαινάλου, αποτελεί ιδανικό προορισμό για αποδράσεις στην αγκαλιά της φύσης. Τα σπίτια διατηρούν την παραδοσιακή τους μορφή και η βόλτα στα δρομάκια σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Στην κεντρική πλατεία της Αγίας Τριάδας θα σας εντυπωσιάσει το μεγαλοπρεπές διώροφο διδακτήριο που κάποτε φιλοξενούσε το δημοτικό σχολείο του χωριού. Απολαύστε έναν ελληνικό καφέ ή ένα τσίπουρο στα παραδοσιακά καφενεία της πλατείας και επισκεφθείτε το Εκκλησιαστικό Μουσείο του χωριού με τους δύο εντυπωσιακούς πολυέλαιους.

